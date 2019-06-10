Троица 2019: история и традиции праздника

Новости Украины: 16 июня христиане восточного обряда отмечают один из величайших праздников – День Святой Троицы.

День Святой Троицы - один из двенадцати важнейших после Пасхи праздников в православии, посвященных событиям земной жизни Иисуса Христа и Богородицы. Праздник посвящен прославлению Святой Троицы, литургические чтения и проповеди в этот день раскрывают христианское учение о тройственности Бога.

Троица-2019: когда празднуют

День Святой Троицы или Пятидесятницу отмечают на 50-й день после Пасхи. В 2019 году православные празднуют Троицу 16 июня.

В Украине День Святой Троицы считается важным церковным праздником, поэтому в этот день объявлен государственный выходной. Поскольку праздник попадает на воскресенье, понедельник, 17 июня, следующий за ней, тоже будет выходным. То есть в конце мая у украинцев будет три выходных: 15, 16 и 17 июня 2019 года.

Значение праздника Троицы

Считается, что праздник в честь Святой Троицы решили установить апостолы, которых еще называют учениками Иисуса Христа. Таким образом они хотели закрепить в памяти людей событие, произошедшее на пятидесятый день после Вознесения Господня. Именно в этот день на святых апостолов сошел Святой Дух, который и символизирует тройственность Бога, то есть существование трех Лиц единого по существу Бога - Отца, Сына и Святого Духа.

Святой Дух сошел на апостолов в виде огненных языков и дал им способность говорить на разных языках, чтобы нести учения Христа всем народам. Огонь же в данном случае символизирует силу опалять грехи и очищать, освящать и согревать души. Пятидесятница также считается днем рождения христианской церкви.

Традиции праздника Троицы в Укрине

В День Святой Троицы в православных храмах совершается одна из наиболее торжественных и красивых служб в году. После литургии служится великая вечерня, на которой поются стихиры, прославляющие сошествие Святого Духа.

Уже много веков сохраняется традиция на Троицу украшать храмы и дома свежескошенной зеленью, ветками и цветами, которые символизируют обновление души. По этой причине в народе праздник часто называют Зеленое воскресенье.

По случаю праздника принято готовить блюда из яиц, молока, свежей зелени, домашней птицы и рыбы. Пекут караваи, пироги, блины. На праздничный обед приглашают близких людей и родственников.

По народным традициям, выходя из церкви, люди старались захватить траву из-под ног, чтобы примешать к сену, вскипятить с водой и пить как целебную. Из листьев деревьев, стоявших в церкви, некоторые вили венки и использовали как обереги.

В народе праздник Троицы всегда был любим молодыми девушками. В этот день принято плести венки, опуская их в реку для гадания. Затем девушки шли в лес гулять. Каравай, испеченный по случаю праздника, раздавали в лесу незамужним девушкам. Эти кусочки сушили и хранили до свадьбы, замешивая потом сухари в тесто для свадебного каравая. Считали, что они принесут им в новую семью благополучие и любовь.

В народе праздник Троицы всегда был любим молодыми девушками. В этот день принято плести венки, опуская их в реку для гадания. Затем девушки шли в лес гулять. Каравай, испеченный по случаю праздника, раздавали в лесу незамужним девушкам. Эти кусочки сушили и хранили до свадьбы, замешивая потом сухари в тесто для свадебного каравая. Считали, что они принесут им в новую семью благополучие и любовь.

Суббота перед Пятидесятницей считается поминальным днем. Люди в храмах ставят свечи за упокой умерших родственников и убираются на кладбищах.