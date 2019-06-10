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Перепись населения Украины в 2020 году будет проходить через смартфон

Перепись населения Украины в 2020 году будет проходить через смартфон
18:03 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины: Первый вице-премьер-министр Украины Степан Кубив заявил, что в 2020 году перепись украинского населения будет проводиться через смартфон.

Перепись населения Украины в 2020 году будет проходить через смартфон. Об этом первый вице-премьер-министр Украины - министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив написал на своей странице в Facebook.

"Перепись населения Украины в 2020 году будет проходить через смартфон. Уже несколько лет мы проводим подготовку именно к такому способу, хотя есть свои трудности и в нем", - рассказал Кубив.

В своей колонке на LIGA.net он добавляет, что тестирование технологии состоится уже в 2019 году.

Напомним, глава Госстата Игорь Вернер в публичном отчете указал, что Всеукраинская перепись населения может пройти в Украине в 2020 году. Для этого, в конце текущего 2019 года запланировано проведение подготовительного этапа в виде пробной переписи в одном из районов Киева и одном районе Киевской области. В тексте отчета указано, что местом проведения пробной переписи населения в декабре 2019 года выбран Оболонский район города Киева и Бородянский район Киевской области. 

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Смартфон, Степан Кубив, Перепись населения в Украине, Перепись населения Украины 2020.
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