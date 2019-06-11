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Вторник, 11.06.2019
ГСЧС: на пожаре в психбольнице Одессы погибло 6 человек
ГСЧС: на пожаре в психбольнице Одессы погибло 6 человек
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ГСЧС: на пожаре в психбольнице Одессы погибло 6 человек

ГСЧС: на пожаре в психбольнице Одессы погибло 6 человек
06:17 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Владимир Зеленский поручил Гройсману немедленно создать госкомиссию по расследованию пожара в психиатрической больнице Одессы.

В Одессе в результате пожара в психбольнице погибли шесть человек, сообщили в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям.

"Подразделениями ГСЧС спасены 19 человек, из них 4 человека умерли не приходя в сознание и 6 в тяжелом состоянии с признаками отравления угарным газом госпитализированы, из них 2 человека умерли. Всего погибло 6 человек, госпитализированы 4 человека", – сказано в сообщении на сайте ведомства в ночь на вторник.

Как сообщалось, 10 июня в 21.44 в Суворовском районе г.Одесса по ул.Академика Воробьева, 9 возникло возгорание крыши одноэтажного корпуса областной клинической психиатрической больницы № 1 на площади 500 кв. м.

Спасатели ликвидировали пожар в 23:19. Огонь тушили 57 спасателей, используя 12 ед. техники.

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Одесса, Пожар, ГСЧС, Психбольница, Владимир Зеленский, Владимир Гройсман.
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