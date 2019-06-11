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Приметы и обряды на 11 июня - День Федосьи
Приметы и обряды на 11 июня - День Федосьи

Приметы и обряды на 11 июня - День Федосьи

Приметы и обряды на 11 июня - День Федосьи
08:06 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Новости Украины: Название дня связано с тем, что к этой поре начинает колоситься рожь, оформляется колос.

В этот день не полагалось прыгать и скакать, чтобы не потревожить землю, которая, по народному мнению, стала тяжела. С этого дня начинали скотину кормить печеными сочнями да хлебными баранками, с надеждой, что она больше будет плодиться. Говорили, что этот день стоит всех понедельников - такой он несчастный.

В начале месяца, обычно на Троицу, делали вождение колоса - обряд, который помогал колоситься ржи. Молодые женщины, девушки и парни, собравшись на окраине селения, схватываются попарно руками, образуя из них крест, и становятся в два ряда, обратясь друг к другу лицом. Потом по таким образом соединенным рукам пускают идти, как по мосту, убранную васильками и лентами маленькую девочку. Пара, по рукам которой она прошла, спешит забежать вперед и стать в конце ряда, и так процессия продвигается постепенно до самой нивы - места, где растет рожь. Здесь девочку опускают на землю. Она срывает несколько колосьев, бежит с ними в село и бросает их возле церкви.

Приметы на 11 июня

Колос цветет, наливается - хлеб колосится.

На Феодосию начинает рожь колоситься и идут первые белые - колосовики.

Колосится рожь - много грибов найдешь, а если зной июнь - на колосовики плюнь.

 

Взошли хлеба - не дивись, налились хлеба - не хвались.

Хлеб на току - про урожай толкуй.

Когда рожь цветет, нельзя холстов белить.

Кукушка житным (ржаным) колоском подавится (то есть перестанет куковать, когда рожь заколосится).

Знаменательные события в истории: 11 июня 2019 года

Даст Бог дождь, уродится и рожь.

Сухой туман во время цветения вредит хлебу.

С Федосьи подкармливай скотину хлебом для хорошего приплода.

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