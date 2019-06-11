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Именины (День Ангела) Марии: значение имени и СМС поздравление

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Именины (День Ангела) Марии: значение имени и СМС поздравление
08:53 Сегодня Телеграф

Новости Украины: Имя Мария имеет древнееврейское происхождение, варианты значения – "горькая", "желанная", "безмятежная".

Имя Мария самое распространенное имя в мире, потому что именно так зовут мать Иисуса. В Ветхом Завете это имя носит также иудейская пророчица, старшая сестра Аарона и Моисея – Мария (Мариам, Мариамь).

У католиков есть множество "вторичных" имен Девы Марии, которые даются в честь наиболее известных чудотворных икон, статуй и титулов Богородицы (Регина, Монсеррат, Консуэлло, Кармела, Мерседес, Долорес и другие). В исламе Дева Мария известна под именем Мариям (Мариам, Марьям, Марйам, Мириам). Существует версия, что имя Мария – это один из вариантов имени Мариам, означающее либо "отвергнутая", либо "печальная". Среди православных имени Мария дают значение "госпожа".

Различное произношение имени Мария в европейских языках дало жизнь этому имени в различных вариациях. Так в Англии чаще встречается имя Мэри (Mary), которое было вариантом имени Мария, реже употребляемое в полном варианте. А вот форма Мэрайя (Mariah) стала популярна только в конце 20 века, благодаря певице Мэрайе Кэри. В Средние века имя Мария в Англии приобрело вид – Мариот (Мэриот), Малкин, Марион (Мэрион), а в более позднее время стало произноситься также и как Мэйми, Мэй, Минни. От всех различных вариантов имени Мария были образованы уменьшительно-ласкательные обращения Молли, Полли, которые в европе часто используются как самостоятельные имена.

Мария – добрая, ласковая, уравновешенная девочка. ее любимое занятие – побыть нянькой для маленьких ребятишек. Мария очень ранимая, нелегко переживает даже небольшое замечание в свой адрес. В то же время в ее характере присутствуют твердость, чувство собственного достоинства, способность постоять за себя.

Действия Марии носят порой импульсивный характер. Она ответственно относится к обучению в школе и всегда старательно исполняет дела по дому. Ровесники ценят ее за трудолюбие, способность оказать поддержку.

Мария – это таинственная женщина, в ней силен дух активного, динамичного и предприимчивого, Мария – это воплощение духа свободы и приключений. На самом деле, она представляет собой женщину довольно неспокойную, себе на уме, которая озабочена мнением о самой себе. Мария может оказаться для окружающих непоследовательной, но эта девушка знает свой план действий и возможные вариации развития событий и предпочитает действовать по намеченному пути.

Мария достаточно скептичная девушка, критик, имеющий независимый, инновационный взгляд на вещи, поэтому порой ее многие не понимают, и она не очень комфортно ощущает себя среди остальных людей. В любом случае, обладательницы имени Мария - это такие женщины, у которых есть потребность движения и действий, и которые, не колеблясь, поставят под сомнение любой ответ на вопрос, являющимся очевидным для других.

Мария привлекает все, что является оригинальным или авангардным. ее интересы простираются как на рациональные вещи, так и на полную противоположность им – что-то мистическое, непонятное, непознанное. Она высоко ценит тишину, спокойствие, мечтает о месте, где можно жить вдали, но со всеми преимуществами нашей цивилизации.

Для Марии важно добиться успеха. Творчество – стихия Марии. Обладательницы имени Мария выбирают себе профессии, кардинально отличающиеся друг от друга. Первый вариант или же выбранная профессия, будет связана со спокойной средой, где нужны исследования, кропотливость, точность, вдумчивость и внимательность. Это работа в домах отдыха, в библиотеках, в научных лабораториях или же одна из финансовых или же технических профессий. Вторым типом будет активная деятельность, предпочтителен выбор мобильных профессий, где нужен нестандартный подход к проблеме. Например, в сфере продаж, рекламы, транспорта или спорта и, возможно, деятельность, связанная с нерациональным или религией и психологией.

Поздравления

Маша, Машенька, Мария,

Ты прекрасна, как стихия!

Так решительна, смела,

Даже в гневе хороша.

Все сама всегда решаешь,

Слабости не допускаешь.

За активность уважаем,

Все тебя мы обожаем.

Знай, что по тебе скучаем,

если долго не встречаем!

Именины (День Ангела) Ивана: значение имени и поздравления в прозе

Мария, с днем сегодня светлым,

Пусть будет каждый миг приметным,

Приятных, милых лишь моментов,

И самых лучших комплиментов!

 

В душе царят любовь и ласка,

Приятной жизни, словно в сказке,

Пусть будет радость и тепло,

И безграничное добро.

Все цветочки полевые

Распустились для тебя!

"Нет прекраснее Марии" —

Говорят ветра в полях!

 

"Нет отзывчивей Марии" —

Так твердят твои друзья.

Пусть же радости простые

Будут в жизни у тебя!

Дорогая Машенька, от всей души тебя поздравляю. Хочу пожелать радостных сюрпризов и приятных неожиданностей в жизни, великолепного настроения и отличного самочувствия, уверенности в себе и цветущей красоты, вечной любви и искреннего счастья.

Маша, Машенька, Маруся,

На тебя не нагляжусь я,

До чего красива ты,

Словно дивные цветы!

 

Будь всегда такой же милой,

Обязательно — любимой,

Счастье в жизни получай

И держи, не отпускай!

Именины (День Ангела) Александра: значение имени и поздравления

Дорогая Машенька, пусть жизнь твоя полна будет чудесных и ярких мгновений, пусть судьба твоя подарит тебе счастье и любовь. Поздравляю тебя и искренне желаю беречь самое дорогое и добиваться самого важного.

Взгляд твой нежный и улыбка

Лучше всякой терапии.

Лечишь ты любовью в сердце,

Несравненная Мария.

 

Пожелать тебе хочу я

Радости и вдохновения,

Чтоб дарила своим близким

Сказочные лишь мгновения.

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