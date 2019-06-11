Троица 2019: какого числа праздник, традиции и приметы

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Троица – один из главных христианских праздников. Православная Церковь отмечает его в 50 день после Пасхи (с учетом, что Пасха – первый день), а западные христиане – на 57 день. То есть в 2018 году праздник Троицы отмечаем 16 июня.

Троица-2019: какого числа праздник

Святая Троица называется также днем зеленых святок. Этого числа, православные несут зеленые ветви, букеты луговых цветов. Традиция эта сохранилась еще с того периода, когда синагоги в день Пятидесятницы украшали зеленью. Цветы, что побывали в храме, обычно засушивают и хранят эти обереги за иконами.

На Троицу православные вспоминают сошествие Святого духа на апостолов, которое, согласно учению Церкви, им обещал Иисус перед своим вознесением. Сошествие указало на тройственность Бога. Именно в этот момент была основана Вселенская апостольская Церковь.

На иконах это событие изображается с присутствием Богоматери. В Новом завете не уточняется, действительно ли Матерь Божья была с учениками Христа в тот момент, когда на них сошел Святой Дух. Однако, в Деяниях апостолов сказано, что после вознесения апостолы прибывали в молитве "с некоторыми женами и Марией, Матерью Христа…".

Все православные храмы в этот день украшены ветвями березы, сирени, клена – они символизируют обновление души.

После Божественной литургии в праздник Троицы в храмах совершается особая служба с чтением коленопреклоненных молитв: священник читает молитвы, стоя на коленях в Царских вратах, лицом к верующим, прихожане при этом также встают на колени, впервые после Пасхи.

Традиции и приметы праздника Троицы-2019

Троицу празднуют три дня. Хозяйки к ней очень тщательно готовятся: наводят в доме чистоту, украшают жилье свежими ветками клена, березы, ивы, липы, цветами и травами, что символизирует процветание и новый жизненный цикл.

Суббота перед праздником является поминальным днем. Люди в храмах ставят свечи за упокой умерших родственников. Особенно молятся за умерших преждевременной смертью, считая их жертвами коварных русалок.

К празднику женщины пекут пироги, готовят мясные и рыбные закуски. В некоторых регионах в этот день красят яйца в зеленый цвет.

Первый день – Зеленое воскресенье – в народе считают днем активности и коварства русалок и прочей мифической нечисти. Зелень, которой украшают дома, является защитой и оберегом от них. Утром в этот день в храмах проходят праздничные богослужения. Затем люди ходят друг к другу в гости. Начинаются массовые гуляния, ярмарки.

Троица всегда считалась девичьим праздником. Они плетут венки, опуская их в реку для гадания. Затем они шли в лес гулять. К этому дню пекли каравай и раздавали его в лесу незамужним девушкам. Эти кусочки сушили и хранили до свадьбы, замешивая потом сухари в тесто для свадебного каравая. Считали, что они принесут им в новую семью благополучие и любовь. Затем под березкой организовывали пикник – праздничную трапезу. Вечером народ развлекали ряженые.

Второй день праздника называется Клечальным понедельником. После службы священники шли на поля читать молитвы с просьбой к Богу о благословении на будущий урожай.

На третий, Богодухов день, парни выбирали себе невест. Девушки "водили тополь", в роли которого была незамужняя девушка – первая красавица в деревне. Ее наряжали венками, лентами, ветвями и водили по дворам. Встретить Тополь считалось большой удачей. В этот день в колодцах освящали воду.

Роса, выпавшая на Троицу, считается очень полезной для здоровья. Девушкам советуют ее умываться, чтобы сохранить молодость и красоту.

Если в этот день идет дождь – будет хороший урожай, теплое и грибное лето.