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ВНО 2019: на этой неделе станет известен порог "сдал/не сдал" из 3 предметов

ВНО 2019: на этой неделе станет известен порог "сдал/не сдал" из 3 предметов
15:11 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины: В четверг, 13 июня, будет объявлен пороговый бал "сдал/не сдал" по математике, украинскому языку и литература, а также физике.

В четверг, 13 июня, экспертная комиссия определит пороговый балл "сдал/не сдал" по математике, украинскому языку, литературе и физике. Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования.

"Порог "сдал/не сдал" - это минимальное количество тестовых баллов, которое должен набрать участник за выполнение сертификационной работы, чтобы получить оценку в шкале 100-200 баллов и иметь возможность участвовать в конкурсном отборе в учреждения высшего образования Украины", - говорится в сообщении.

В состав экспертной комиссии входят специалисты - работники Министерства образования и науки Украины, Национальной академии наук, Национальной академии педагогических наук, Украинского и региональных центров оценивания качества образования, учебных заведений и других учреждений и организаций.

Заседание экспертной комиссии по установлению порога "сдал/не сдал" по иностранным языкам, биологии состоится 19 июня, по истории Украины, географии, химии - 21 июня.

Как сообщалось, с 21 мая по 13 июня в Украине продолжается основная сессия ВНО. Абитуриенты уже сдали тесты по математике, украинскому языку и литературе, физике, истории Украины, биологии, иностранным языкам, географии.

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Все по теме:

Физика, Результаты, Математика, УЦОКО, Украинский язык и литература, ВНО-2019, Пороговый бал.
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