Приметы и обряды на 12 июня - День Еремея, день Исаакия

Новости Украины: 12 июня змеи выползали из своих зимних укрытий-нор.

По народной примете, в этот день змеи выползают из своих зимних нор. Они идут поездом на свои свадьбы и каждому встречному готовы мстить без милосердия. Если в этот день змея укусит человека, вылечить его будет очень трудно, поэтому по лесу и лугу советовали ходить очень осторожно. "Не ходи в этот день в травы, не тревожь лесные чащи, не пытай судьбы", - говорили в народе.

Змеиные укусы не считались смертельными: в этом случае надо смазать рану серой из уха и всего человека вымазать чистым дегтем. Или прикладывали к ране изжеванный корень любистока, в других местах - медуницу или тертый корень конского щавеля. Еще прекрасным средством от укуса змеи считается натирание укушенного места селедкой или прикладывание к нему живых лягушек, которые должны сменяться новыми, как только лягушка издохнет. Еще прикладывали к ране подорожник и произносили следующие заговорные слова: "На море на Окияне, на острове на Буяне лежит бел-горюч камень Алатырь; на том камне свито гнездо золотое, в том гнезде лежит царица Елица. Царица Елица, вынь зуб и жала из раба Божьего (имя). Разлобь телеса, разорвись телеса. Слово мое крепко, ключ на море, якорь в бездне. Аминь, над аминем аминь".

Но змеи помогали и лечить некоторые болезни: вытопленное из убитой змеи сало служило целительным средством от рожистых воспалений, змеиную шкуру прикладывали к болящему, изведенному нарывами телу. От нагноения глаз их мазали жиром жареной змеи.

В этот день высаживали бобы, вымоченные предварительно в воде, натаянной из мартовского снега - воду для этого собирали в лесных оврагах, где долго лежит снег. При посадке приговаривали: "Уродитесь, бобы, и крупны и велики, на все Доли, на старых и малых, на весь мир крещеный".

Приметы на 12 июня

Сова кричит - на холод.

Утром трава сухая - к ночи ожидай дождя.

Хорошая погода сохранится, если восход и закат солнца чистые, золотистые или бледно-розовые.

Когда цветут бобы - трудно с хлебом, а когда цветет мак - уже не так.