Прогноз погоды на 12 июня: украинцам обещают жару до +34°

Новости Украины: В среду, 12 июня, в большинстве областей Украины дневная температура поднимется до +34°, кратковременный дождь и гроза вероятны только на Закарпатье.

В Украине в среду, 12 июня, кратковременный дождь и гроза вероятны только на Закарпатье и Прикарпатье, температура 29-34°. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

"Без осадков, лишь на Закарпатье и Прикарпатье днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с. Температура 29 -34°, в Карпатах 18-23° - говорится в сообщении.

В Киеве и области 12 июня осадки не прогнозируются. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. В столице температура 31-33°, на Киевщине 29-34°.

Прогноз погоды на среду, 12 июня, в городах Украины:

Ужгород – +30...+32

Львов – +29...+31

Ивано-Франковск – +29...+31

Тернополь – +29...+31

Черновцы – +29...+31

Хмельницкий – +29...+31

Луцк – +29...+31

Ровно – +30...+32

Житомир – +30...+32

Винница – +30...+32

Одесса – +32...+34

Николаев – +31...+33

Херсон – +31...+33

Симферополь – +29...+31

Кропивницкий – +32...+34

Черкассы – +30...+32

Чернигов – +30...+32

Суммы – +31...+33

Полтава – +32...+34

Днепр – +32...+34

Запорожье – +32...+34

Донецк – +32...+34

Луганск – +32...+34

Харьков – +32...+34

Киев – +31...+33

В Украине в четверг, 13 июня без осадков, лишь в Карпатском регионе в дневные часы местами кратковременный дождь с грозой. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 17-22°, днём 29-34°. В Киеве 13 июня сухо и жарко. Температура ночью около 20°, днем 31-33°. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Прогноз погоды в Украине на 13 июня Фото: meteo.gov.ua

Согласно прогнозу на 13-14 июня, в Украине осадков не ожидается, лишь в Карпатском регионе в дневные часы местами кратковременный дождь, гроза. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 17-22°, днем 29-34°; в Карпатах ночью 13-18°, днем 21-26°. На Киевщине 13-14 июня установится сухая и жаркая погода с температурой ночью 17-22 °, днем 29-34 °. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

На выходные в Украине осадки не прогнозируются, лишь на севере Левобережья, днем 16 июня и на крайнем западе страны местами кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 17-22°, днем 29-35°. В столичном регионе 15-16 июня сохранится сухая и жаркая погода с температурой ночью 17-22°, днем 29-34°.