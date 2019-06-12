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Прогноз погоды на 12 июня: украинцам обещают жару до +34°

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Прогноз погоды на 12 июня: украинцам обещают жару до +34°
08:40 Сегодня Телеграф

Новости Украины: В среду, 12 июня, в большинстве областей Украины дневная температура поднимется до +34°, кратковременный дождь и гроза вероятны только на Закарпатье.

В Украине в среду, 12 июня, кратковременный дождь и гроза вероятны только на Закарпатье и Прикарпатье, температура 29-34°. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

"Без осадков, лишь на Закарпатье и Прикарпатье днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с. Температура 29 -34°, в Карпатах 18-23° - говорится в сообщении.

В Киеве и области 12 июня осадки не прогнозируются. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. В столице температура 31-33°, на Киевщине 29-34°.

Прогноз погоды на среду, 12 июня, в городах Украины:

  • Ужгород – +30...+32
  • Львов – +29...+31
  • Ивано-Франковск – +29...+31
  • Тернополь – +29...+31
  • Черновцы – +29...+31
  • Хмельницкий – +29...+31
  • Луцк – +29...+31
  • Ровно – +30...+32
  • Житомир – +30...+32
  • Винница – +30...+32
  • Одесса – +32...+34
  • Николаев – +31...+33
  • Херсон – +31...+33
  • Симферополь – +29...+31
  • Кропивницкий – +32...+34
  • Черкассы – +30...+32
  • Чернигов – +30...+32
  • Суммы – +31...+33
  • Полтава – +32...+34
  • Днепр – +32...+34
  • Запорожье – +32...+34
  • Донецк – +32...+34
  • Луганск – +32...+34
  • Харьков – +32...+34
  • Киев – +31...+33

В Украине в четверг, 13 июня без осадков, лишь в Карпатском регионе в дневные часы местами кратковременный дождь с грозой. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 17-22°, днём 29-34°. В Киеве 13 июня сухо и жарко. Температура ночью около 20°, днем 31-33°. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Прогноз погоды в Украине на 13 июня Фото: meteo.gov.ua

Согласно прогнозу на 13-14 июня, в Украине осадков не ожидается, лишь в Карпатском регионе в дневные часы местами кратковременный дождь, гроза. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 17-22°, днем 29-34°; в Карпатах ночью 13-18°, днем 21-26°. На Киевщине 13-14 июня установится сухая и жаркая погода с температурой ночью 17-22 °, днем 29-34 °. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Украинцев в июне дважды ждут длинные выходные

На выходные в Украине осадки не прогнозируются, лишь на севере Левобережья, днем 16 июня и на крайнем западе страны местами кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 17-22°, днем 29-35°. В столичном регионе 15-16 июня сохранится сухая и жаркая погода с температурой ночью 17-22°, днем 29-34°.

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Жара, Прогноз погоды в Украине, Погода в регионах Украины, Дневная температура, Погода в Украине 12 июня.
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