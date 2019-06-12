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В Кабмине рассказали о пользе получения госуслуг в режиме "онлайн"

В Кабмине рассказали о пользе получения госуслуг в режиме "онлайн"
10:00 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины: Министр Кабинета министров Украины Александр Саенко поделился, что на сегодняшний день в Украине существует более 120 он-лайн услуг.

Министр Кабинета министров Украины Александр Саенко сообщил, что реформа государственного управления и электронное управление, как одна из главных ее частей, позволяет гражданину не встречаться с чиновниками в процессе получения государственных услуг, сообщила пресс-служба правительственного портала.

"Для людей гораздо лучше вообще не встречать в своей жизни чиновника, поэтому мы делаем так, чтобы от чиновника ничего не зависело, и государственную услугу можно было получить в электронном виде. Когда наша команда пришла к власти, у нас была одна электронная услуга, сегодня их более 120 он-лайн и каждый гражданин может найти в смартфоне на Правительственном портале все, что необходимо", - сказал Саенко в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV во вторник.

По его словам, полмиллиона людей уже получили в режиме "онлайн" выписку о земельном участке без длинных очередей, а благодаря электронному сервису 69тыс. граждан смогли получить помощь на ребенка и многое другое, а на текущий год запланирован запуск еще 50 услуг.

Кроме того министр также назвал реформу системы предоставления административных услуг и создание прозрачных офисов.

"Если мы вернемся в 2014 год, на всю страну было 20-25 помещений тогдашней регистрационной службы Министерства юстиции, куда человек должен ехать из села в центр получать справку, зарегистрировать недвижимость. Сейчас большое количество нотариусов могут сделать это на местах. Органы местного самоуправления получили право предоставлять такие услуги, мы передали их на места, и гражданин в своем селе, поселке может получить любую административную услугу", - отметил он.

Также Саенко напомнил, что благодаря программе "Доступные лекарства" пациенты с заболеваниями, входящими в перечень программы, получили лекарства по 35 млн рецептов на сумму более 1,8 млрд грн.

"Мы обеспечили людей возможностью свободно, в частности, недавно и через онлайн-рецепты, прийти в аптеку и получить доступные, необходимые лекарства", - резюмировал Саенко.

Напомним, 11 июня 2019 года исполнилось два года, как официально вступил в силу безвизовый режим между Украиной и Европейским Союзом. За этот период украинцы осуществили 42,6 млн поездок в страны ЕС. 9,2 млн граждан Украины пересекли границу по биометрическим паспортам, из них почти 3 млн украинцев направлялись без виз, с новыми биометрическими паспортами, то есть воспользовались режимом безвизовых поездок. Наибольшее количество украинцев - более 1 млн человек пересекли границу с Польшей.

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Украина, Смартфон, Он-лайн услуги, Государственная услуга.
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