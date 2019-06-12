Архиепископ Евстратий Зоря развеял основные мифы про Томос

Новости Украины: Архиепископ Евстратий Зоря подробно объяснил, что содержится в Томосе и развеял основные мифы о документе.

Архиепископ Евстратий Зоря разъяснил основные положения содержания Томоса. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Томос - это уникальный церковный документ, указ. Выпускают его, когда главная церковь хочет предоставить фактическую независимость – автокефалию. Изредка Томос выдают по вопросам, которые касаются положений христианского вероучения, чаще всего он касается церковного устройства.

Итак, Зоря объяснил основное содержание Томоса:

1. В Томосе говорится об автокефальной Церкви, внесенной в Диптихе (а не об автономии в составе Вселенского Патриархата). Например, в разгар спора с Москвой несколько месяцев назад Иерусалимский Патриархат показательно просил и получил миро от Вселенского Патриарха. И наоборот, Румынская Церковь, которая сначала была в статусе Митрополии и получала миро от Константинополя, через несколько десятилетий после Томоса получила статус патриархата и Румынский Патриарх сейчас освящает миро, имея при этом отличные отношения с Константинополем.

2. Ряд Поместных автокефальных церквей берут миро из Константинополя, что не умаляет их статуса автокефалии.

3. Томосом все избрания на иерархическое служение и вообще решения по управлению исключительной компетенцией Поместной Православной Церкви. И когда кто-то утверждает, что "ПЦУ зависит от Константинополя так же, как УПЦ МП - от Москвы", то достаточно сравнить два устава, чтобы увидеть, насколько это не соответствует действительности.

4. Действительно, в Томосе подчеркнуто право апелляции (екклето) к Вселенскому Патриарху для окончательно осужденных церковным судом. Но это право имеет характер исключительный и не касается "решения всех дел".

Также он отметил, что текст Томоса публично известен с 6 января 2019 года, а основные его положения были понятны еще из проекта Устава ПЦУ, предложенного Синодом ОП для Объединительного Собора.

"То есть 15 декабря 2018 года точно было известно и о миро, и о диаспоре, и о праве апелляции. Не было известно дословно, но эти точки являются принципиальными для ОП и будут отражены в Томосе - было известно и понятно", - написал звезда.

Напомним, почетный патриарх Филарет назначил дату "собора", которым хочет официально возобновить деятельность Украинской православной церкви Киевского патриархата. Отмечается, что собор назначен на 20 июня. Филарет заявил, что не принимает Томос, поскольку до получения не был ознакомлен с его содержанием.