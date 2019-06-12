Скачать
Среда, 12.06.2019
В Марьинке уже практически нет "серой зоны": ВСУ расположились вплотную у Донецка
В Марьинке уже практически нет "серой зоны": ВСУ расположились вплотную у Донецка
Парубий подписал закон о процедуре импичмента президента
Парубий подписал закон о процедуре импичмента президента
Первые слова Каштру на посту главного тренера Шахтера (Видео)
Первые слова Каштру на посту главного тренера Шахтера (Видео)
Запуск ракеты Falcon 9: RADARSAT Constellation Mission (Видео)
Запуск ракеты Falcon 9: RADARSAT Constellation Mission (Видео)

Без планшетов: перепись населения в 2020 году планируется удешевить

Без планшетов: перепись населения в 2020 году планируется удешевить
18:21 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Правительство в 2020 году запланировало первую с 2001 года перепись населения, которая оценивается в 4 млрд гривень.

Команда Президента Владимира Зеленского рассматривает возможность проведения до конца 2019 года переписи населения Украины "в бумажном варианте" для уменьшения стоимости процедуры.

Об этом сообщил представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук в интервью «РБК-Украина».

«Кабмин и Госстат запланировали на 2020 год проведение переписи. Мы проводили переговоры на эту тему: все упирается в то, что на проведение переписи нужна огромная сумма - до 4 миллиардов гривень. Планировалось закупить планшеты, затем их передать в школы и прочее. Мы сейчас ищем оптимальный вариант, как удешевить и до конца этого года провести. Вместо планшетов мы предлагаем провести перепись все же в бумажном варианте», - сообщил Стефанчук.

Он добавил, что перепись может состояться в декабре, потому что «именно в этом месяце в стране находится максимальное количество людей».

Стефанчук отметил, что актуальность проведения переписи населения связана прежде всего с социальной составляющей.

«Сейчас мы просто не знаем, сколько в стране людей, их социальные статусы - есть масса граждан, которые оформили себе льготы по фейковым документам. Солдаты, потерявшие здоровье в боях на Донбассе, не могут оформить документы УБС (удостоверение участника боевых действий - ред.), зато есть масса корочек УБС у тех, кто пару дней где-то посидел в прифронтовой зоне. В этом всем перепись поможет навести порядок», - добавил он.

Последний раз перепись населения в Украине проводили в 2001 году.

По данным Госслужбы статистики, численность населения в Украине составляет более 42 миллионов человек.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Украинцы, Население, Перепись населения, Руслан Стефанчук.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Досрочные выборы в Раду: Кого мы увидели в первой сотне списка "Слуга народа"
02 Оригинальные поздравления с днем рождения 12 июня в прозе и открытках
03 Публичное слушание дела о роспуске Рады завершено: что дальше
04 Гороскоп на сегодня, 12 июня 2019: все знаки Зодиака
05 Никита Добрынин признался в любви участнице "Холостяк-9"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Правительство уволило замминистра здравоохранения Стефанишину
Кабмин уволил замминистра здравоохранения
Синоптик рассказала, когда ослабнет жара в Украине
Синоптик рассказала, когда ослабнет жара в Украине
Архиепископ Евстратий Зоря развеял основные мифы про Томос
Архиепископ Евстратий Зоря развеял основные мифы про Томос
Radiohead пожертвует украденные песни для защиты климата
Radiohead пожертвует украденные песни для защиты климата
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь