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Суд арестовал подозреваемого в убийстве "Сармата"

Суд арестовал подозреваемого в убийстве "Сармата"
04:55 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины: 6 июня суд Киева во время неанонсированного заседания поздно вечером отклонил ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей Михаила Сигиды.

Печерский районный суд Киева взял под стражу до 12 июля подозреваемого в организации убийства Виталия Олешко «Сармата» Михаила Сигиду. Об этом сообщает Радио Свобода.

Сторона обвинения заявляла, что он мог убежать, давить на суд или уничтожить вещественные доказательства. Кроме того, в прокуратуре отметили, что Сигида не имеет постоянного места жительства.

Адвокат Сигуды настаивал, что его подзащитный плохо себя чувствует, а риски назвал необоснованными.

Как сообщалось, 6 июня Печерский районный суд Киева во время неанонсированного заседания поздно вечером отклонил ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей Михаила Сигиды. Судья Сергей Вовк решил выпустить подозреваемого под домашний арест.

Олешко убили в Бердянске Запорожской области днем 31 июля 2018 года на территории отеля, принадлежащего его семье: неизвестный зашел на территорию отеля и произвел два выстрела. По подозрению в убийстве «Сармата» сначала были задержаны пять человек - четыре из них около Васильевки Запорожской области.

В декабре 2018 года был задержан шестой подозреваемый в причастности к убийству Олешко - бизнесмена из Днипра Евгения Бродского - в аэропорту Харькова при попытке пересечь границу. По версии полиции, он может быть одним из заказчиков. Сам Бродский во время избрания ему меры пресечения в суде заявлял, что не был знаком с Олешко.

Руководство Национальной полиции заявляло, что убийство «Сармата» было заказным. Рассматривается несколько версий убийства.

В сентябре 2018 года в Нацполиции заявили, что исполнитель дал показания о заказчике, он установлен и его ищут.

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Суд, Убийство, Сармат, Виталий Олешко, Михаил Сигид.
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