День ангела Кристины: значение имени и поздравления в стихах

Имя Христина образовано от латинского имени Christianus, означающее "христианка". В греческом варианте имя уже звучало как Christina. Также это имя иногда произносят как Кристиана (Христиана). Парное мужское имя – Кристиан (Христиан).
Раньше словом Кристина на Руси крестьяне называли простых людей. Со временем оно ушло из русского языка. Вернувшись в качестве имени, оно стало нести на себе иностранный оттенок с долей аристократизма. Несмотря на то, что на сегодняшний день в России все большую популярность приобретают исконно русские имена, имя Кристина не вышло из моды.
Уменьшительно-ласкательные обращения Тина и Нана также являются самостоятельными именами, а обращение Аня – краткой формой многих имен, как женских (Флориана, Юлиана, Андрона, Анисья, Анфима, Диана, Кириана, Лиана, Вивиана, Лилиана, Руфиниана, Фелициана, Анна, Сусанна, Юлиания и других), так и мужских (Ангий, Фабиан, Христиан).
В православных святцах упоминается имя Христина, в католических – Христиана (Кристиана), Христина (Кристина, Кристена). Православные именины Кристины – 19 февраля, 26 марта, 31 мая, 13 июня, 6 августа, 18 августа.
Католическая святая Кристина Чудесная особо почитаема в Западной европе. Она считается покровительницей психиатров и врачей, обращение к ней, как считается, излечивает от психических и нервных расстройств.
Характер Кристины напоминает материнский. Она сообразительная, подвижная девочка, с прекрасно развитой памятью. Очень наблюдательна, хотя со стороны кажется, что она застенчивая. Решения принимает обдуманно. Обладательница этого имени легко налаживает контакты с незнакомыми людьми.
В личной жизни Кристина достаточно переменчива. Она испытывает потребность во взаимных чувствах. При этом очень быстро влюбляется и разочаровывается. Кристину бывает сложно понять. У нее непростой внутренний мир и бурный темперамент.
Множество мужчин уделяют внимание Кристине. Она не любит, чтобы друзья вторгались в ее личную жизнь. Кристина ценит свою семью. Часто ей попадается ревнивый муж. Не всегда могут найти взаимопонимание со свекровью. У зимних Кристин обычно рождаются девочки.
Очень счастлива в браке осенняя Кристина. Она умеет сглаживать конфликты, уступать мужу. Кристина стремится создать семейный очаг с надежным и добрым мужчиной.
В коллективе Кристина со всеми старается поддерживать хорошие взаимоотношения, может постоять за себя. Женщина с этим именем старается добиться хорошего положения в обществе, выбрать высокооплачиваемую работу. если же она станет домохозяйкой, то будет считать свою жизнь несчастной.
Кристина остро реагирует на критику в свой адрес, очень любит комплименты, часто бывает расчетлива и умеет вовремя воспользоваться слабостями других людей.
Кристина, с праздником тебя!
Желаю счастья и здоровья.
Удачи, радости, добра
Желаю я тебе сегодня.
Пускай во всем ты победишь,
Пускай в делах ты преуспеешь,
А воплотить свои мечты
Ты обязательно сумеешь.
Умна, красива, хороша.
Пускай печали не тревожат.
Пускай все будет хорошо.
Успехи пусть к тебе приходят.
Будет пусть мешок удачи,
Счастья полная корзина,
Сумочка любви в придачу,
В общем, благ тебе, Кристина.
Руки млеют от подарков
Непременно пусть твои,
Сердце в нежности трепещет,
Страсть пускай кипит в крови.
В радости душа ликует
Твоя чистая пускай.
Верь в себя и не сдавайся,
Сильной будь, не унывай.
Милая Кристина, с праздником тебя!
Пожелать хочу я солнечного дня.
Я хочу, чтоб в жизни свет был и тепло,
Чтоб все исполнялось, чтоб тебе везло.
Я тебе желаю счастья, красоты,
И любви прекрасной, и большой мечты.
Имя звучное — Кристина.
И хозяйка хороша,
И застенчива, красива,
Утонченна и мила.
Но не только красота —
Ум в тебе и доброта.
Будь прекрасной, не меняйся
И душевной оставайся.
Кристина — живчик, это верно.
Всегда старательна, примерна,
Активна, любит комплименты
И ценит яркие моменты.
Прими, Кристина, поздравочек,
В нем сердца нашего кусочек.
Теплом пусть часто согревает
И от беды оберегает.
У Кристины день рождения!
Праздник света и тепла!
Поздравляем мы Кристину!
Будь всегда ты так мила!
Будь красива и румяна.
Как сегодня, чтоб всегда
Лучезарно улыбалась
И любимою была!
Пусть по жизни путь твой светлый
Озаряет та звезда,
Что счастливой зовется!
Поздравляем мы тебя!