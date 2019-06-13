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День ангела Кристины: значение имени и поздравления в стихах

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День ангела Кристины: значение имени и поздравления в стихах
08:30 Сегодня Телеграф

Новости Украины: Имя Кристина – это русский вариант произношения женского имени Христина.

Имя Христина образовано от латинского имени Christianus, означающее "христианка". В греческом варианте имя уже звучало как Christina. Также это имя иногда произносят как Кристиана (Христиана). Парное мужское имя – Кристиан (Христиан).

Раньше словом Кристина на Руси крестьяне называли простых людей. Со временем оно ушло из русского языка. Вернувшись в качестве имени, оно стало нести на себе иностранный оттенок с долей аристократизма. Несмотря на то, что на сегодняшний день в России все большую популярность приобретают исконно русские имена, имя Кристина не вышло из моды.

Уменьшительно-ласкательные обращения Тина и Нана также являются самостоятельными именами, а обращение Аня – краткой формой многих имен, как женских (Флориана, Юлиана, Андрона, Анисья, Анфима, Диана, Кириана, Лиана, Вивиана, Лилиана, Руфиниана, Фелициана, Анна, Сусанна, Юлиания и других), так и мужских (Ангий, Фабиан, Христиан).

В православных святцах упоминается имя Христина, в католических – Христиана (Кристиана), Христина (Кристина, Кристена). Православные именины Кристины – 19 февраля, 26 марта, 31 мая, 13 июня, 6 августа, 18 августа.

Католическая святая Кристина Чудесная особо почитаема в Западной европе. Она считается покровительницей психиатров и врачей, обращение к ней, как считается, излечивает от психических и нервных расстройств.

Характер Кристины напоминает материнский. Она сообразительная, подвижная девочка, с прекрасно развитой памятью. Очень наблюдательна, хотя со стороны кажется, что она застенчивая. Решения принимает обдуманно. Обладательница этого имени легко налаживает контакты с незнакомыми людьми.

В личной жизни Кристина достаточно переменчива. Она испытывает потребность во взаимных чувствах. При этом очень быстро влюбляется и разочаровывается. Кристину бывает сложно понять. У нее непростой внутренний мир и бурный темперамент.

Множество мужчин уделяют внимание Кристине. Она не любит, чтобы друзья вторгались в ее личную жизнь. Кристина ценит свою семью. Часто ей попадается ревнивый муж. Не всегда могут найти взаимопонимание со свекровью. У зимних Кристин обычно рождаются девочки.

Очень счастлива в браке осенняя Кристина. Она умеет сглаживать конфликты, уступать мужу. Кристина стремится создать семейный очаг с надежным и добрым мужчиной.

В коллективе Кристина со всеми старается поддерживать хорошие взаимоотношения, может постоять за себя. Женщина с этим именем старается добиться хорошего положения в обществе, выбрать высокооплачиваемую работу. если же она станет домохозяйкой, то будет считать свою жизнь несчастной.

Кристина остро реагирует на критику в свой адрес, очень любит комплименты, часто бывает расчетлива и умеет вовремя воспользоваться слабостями других людей.

 

Кристина, с праздником тебя!

Желаю счастья и здоровья.

Удачи, радости, добра

Желаю я тебе сегодня.

 

Пускай во всем ты победишь,

Пускай в делах ты преуспеешь,

А воплотить свои мечты

Ты обязательно сумеешь.

 

Умна, красива, хороша.

Пускай печали не тревожат.

Пускай все будет хорошо.

Успехи пусть к тебе приходят.

Будет пусть мешок удачи,

Счастья полная корзина,

Сумочка любви в придачу,

В общем, благ тебе, Кристина.

 

Руки млеют от подарков

Непременно пусть твои,

Сердце в нежности трепещет,

Страсть пускай кипит в крови.

 

В радости душа ликует

Твоя чистая пускай.

Верь в себя и не сдавайся,

Сильной будь, не унывай.

Именины (День Ангела) Василия: значение имени и поздравления

Милая Кристина, с праздником тебя!

Пожелать хочу я солнечного дня.

Я хочу, чтоб в жизни свет был и тепло,

Чтоб все исполнялось, чтоб тебе везло.

Я тебе желаю счастья, красоты,

И любви прекрасной, и большой мечты.

Имя звучное — Кристина.

И хозяйка хороша,

И застенчива, красива,

Утонченна и мила.

 

Но не только красота —

Ум в тебе и доброта.

Будь прекрасной, не меняйся

И душевной оставайся.

Кристина — живчик, это верно.

Всегда старательна, примерна,

Активна, любит комплименты

И ценит яркие моменты.

 

Прими, Кристина, поздравочек,

В нем сердца нашего кусочек.

Теплом пусть часто согревает

И от беды оберегает.

День ангела Никиты: значение имени и поздравления в стихах

У Кристины день рождения!

Праздник света и тепла!

Поздравляем мы Кристину!

Будь всегда ты так мила!

 

Будь красива и румяна.

Как сегодня, чтоб всегда

Лучезарно улыбалась

И любимою была!

 

Пусть по жизни путь твой светлый

Озаряет та звезда,

Что счастливой зовется!

Поздравляем мы тебя!

 

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