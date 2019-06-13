Скачать
Четверг, 13.06.2019
КСУ в закрытом режиме рассматривает дело о роспуске Рады
КСУ в закрытом режиме рассматривает дело о роспуске Рады
Хомчак заявил, что бойцам ВСУ никто не давал команды не стрелять в ответ
Бойцам ВСУ никто не давал команды не стрелять в ответ
Маррей не успеет подготовиться к US Open
Маррей не успеет подготовиться к US Open
Софи Тернер прокомментировала слухи о романе с Мэйси Уильямс
Софи Тернер прокомментировала слухи о романе с Мэйси Уильямс

Совет США по географическим названиям заменил написание Киева

Совет США по географическим названиям заменил написание Киева
13:26 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости Украины: Посольство Украины в США заявило, что Совет США по географическим названиям принял решение заменить в международной базе написание названия столицы Украины.

Совет США по географическим названиям принял решение заменить в международной базе написание названия столицы Украины с "Kiev" на "Kyiv",сообщает пресс-служба посольства Украины в США в Фейсбук.

"Совет США по географическим названиям рассмотрел обращение Посла Украины в США Валерия Чалого и единогласно принял решение о замене официального названия столицы Украины с "Kiev" на "Kyiv" в международной базе", - говорится в сообщении посольства в среду вечером

Соответствующие изменения в официальные базы Совета США по географическим названиям будут внесены 17 июня.

"Это решение является чрезвычайно важным и дает толчок исправить официальное название столицы Украины и за пределами США, в частности на международных рейсах и в иностранных аэропортах во всем мире, ведь международные организации, включая Международную ассоциацию авиационного транспорта (IATA), ссылаются именно на официальные названия из базы Совета по географическим названиям США", - подытожили в посольстве.

Напомним, турецкие аэропорты в Анкаре и Анталии начали использовать корректную латинскую транслитерацию Киева. Еще два аэропорта Турции, в Анкаре и Анталии, присоединились к кампании #CorrectUA и отныне пишут #KyivNotKiev. Напомним, в марте один из крупнейших международных аэропортов мира – стамбульский аэропорт имени Ататюрка – начал использовать англоязычное написание украинских городов Киев, Харьков, Львов и Одесса согласно украинской транслитерации.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Киев, США, Замена, Географическое название, Международная база написания, #Corectua.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Голос" и националисты перенесли передачу предвыборных документов в ЦИК
02 "Точно беременна": новое фото Кати Осадчей насторожило поклонников
03 Тимошенко: полномочий президента достаточно для снижения тарифов
04 Геращенко: Оптимистично оцениваю голосование за назначение Пристайко
05 Гороскоп на сегодня, 13 июня 2019: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Украинские войска 5 лет назад освободили от пророссийских оккупантов Мариуполь
Пятая годовщина освобождения Мариуполя
Прогноз погоды в Украине на 13 июня: жара достигнет +35°
Прогноз погоды в Украине на 13 июня: жара достигнет +35°
Зеленский пригласил Токаева посетить с визитом Киев
Зеленский пригласил Токаева в Украину
В Сети появился трейлер фантастической комедии &quot;Люди в черном: Интернешнл&quot;
В Сети появился трейлер фантастической комедии "Люди в черном: Интернешнл"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь