Названо количество абитуриентов, не сдавших ВНО по украинскому языку и литературе

Новости Украины: В украинском центре оценивания качества образования сообщили, что 84% абитуриентов сдали ВНО по украинскому языку и литературе.

Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО) констатирует, что внешнее независимое оценивание (ВНО) по украинскому языку и литературе сдали 84% абитуриентов.

"13 июня состоялось первое заседание экспертной комиссии при Украинском центре оценивания качества образования по определению порога "сдал/не сдал". Было определено пороговый балл "сдал/не сдал" для тестов по украинскому языку и литературе, математике и физике", - говорится в сообщении пресс-службы УЦОКО в четверг.

В частности, от общего количества лиц, принимавших участие в тестировании по каждому из предметов, порог преодолели: по украинскому языку и литературе 84% лиц; по математике 81,83%, по физике 85%.

Порог "сдал/не сдал" – это минимальное количество тестовых баллов, которое должен набрать участник ВНО, чтобы получить оценку в шкале 100-200 баллов. Это дает поступающему право участвовать в конкурсном отборе в вузы.

Как сообщалось, с 21 мая по 13 июня в Украине продолжается основная сессия ВНО. Абитуриенты уже сдали тесты по математике, украинскому языку и литературе, физике, истории Украины, биологии, иностранным языкам, географии.