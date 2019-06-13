В ГБР открыли дело против экс-председателя КС

Новости Украины: В ГБУ открыли дело против бывшего председателя Конституционного суда Станислава Шевчука.

В пресс-службе Государственного бюро расследований сообщили, что уголовное производство против данного лица было открыто в связи с превышением им должностных полномочий.

"Председатель Конституционного суда незаконно назначал внештатных советников, что привело к лишним бюджетным расходам", - уточняется в ведомстве. Также пресс-секретарь добавила, что не исключено и вмешательство в работу судей органов конституционной юрисдикции советников бывшего главы КС.

Если данные действия подтвердятся, подозреваемому придется отвечать по совершению уголовного преступления по ч. 1 ст. 364 УКУ (злоупотребление властью или служебным положением).

Ранее в УНИАН сообщалось, что 14 мая судьи КС проголосовали за снятие Станислава Шевчука с должности судьи в Конституционном суде. В заключении постоянной комиссии объяснили результаты голосования тем, что Шевчук назначал внештатных советников, что противоречит законодательству. Должность председателя КС он занимал с февраля 2018 года.

В конце мая этого года экс-глава ведомства подал в Окружной суд Киева иск, в котором просил отменить решение комиссии о его увольнении.