Приметы и обряды на 14 июня - Устинов день

Новости Украины: 14 июня православная церковь вспоминает мучеников Иустина Философа и другого Иустина и с ними Харитона, Хариты, Евелписта, Иеракса, Пеона и Валериана.

В этот день полагалось наблюдать за погодой и примечать, откуда дует ветер: если с северо-запада - погода ухудшится, с востока - к поветрию, то есть к болезням. Существовал даже обычай заклинать ветер, который в это время особенно влиял на рост хлебов.

Замечают восход солнца - если оно восходит на чистом небе, ясно освещает поля, то будет хороший налив ржи, по дождливому и мрачному дню угадывают о добром урожае льна и конопли.

Если немил был возлюбленный девушке (или наоборот), то в этот день надо было сорвать ветку ивы и воткнуть ее между своим следом и следом нелюбимого человека.

В этот день запрещалось городить огород, иначе случится пожар. Говорили: "На Устина не городи тына".

Приметы на 14 июня

Красное утро на Устина - красный налив ржи.

Пасмурное утро на Устина - к урожаю яровых.

Устин тянет вверх коноплю, а Харитон - лен.

Мужик Устин между маем и июнем перегораживает.

На бурю сосна звенит, а дуб - стонет.

Радуга утром - к дождю.

Бледное солнце с утра - быть дождю к вечеру.

Бобры перед дождем работают всю ночь, а лягушки выползают на берег.

Грачи играют - к хорошей погоде, гуляют по траве - будет дождь.

Если лебеди вечером раскричались - завтра будет дождь.

Если небо хмурится, а цветки лютика раскрылись - дождя не будет.