Приметы и обряды на 14 июня - Устинов день

В этот день полагалось наблюдать за погодой и примечать, откуда дует ветер: если с северо-запада - погода ухудшится, с востока - к поветрию, то есть к болезням. Существовал даже обычай заклинать ветер, который в это время особенно влиял на рост хлебов.
Замечают восход солнца - если оно восходит на чистом небе, ясно освещает поля, то будет хороший налив ржи, по дождливому и мрачному дню угадывают о добром урожае льна и конопли.
Если немил был возлюбленный девушке (или наоборот), то в этот день надо было сорвать ветку ивы и воткнуть ее между своим следом и следом нелюбимого человека.
В этот день запрещалось городить огород, иначе случится пожар. Говорили: "На Устина не городи тына".
Приметы на 14 июня
Красное утро на Устина - красный налив ржи.
Пасмурное утро на Устина - к урожаю яровых.
Устин тянет вверх коноплю, а Харитон - лен.
Мужик Устин между маем и июнем перегораживает.
На бурю сосна звенит, а дуб - стонет.
Радуга утром - к дождю.
Бледное солнце с утра - быть дождю к вечеру.
Бобры перед дождем работают всю ночь, а лягушки выползают на берег.
Грачи играют - к хорошей погоде, гуляют по траве - будет дождь.
Если лебеди вечером раскричались - завтра будет дождь.
Если небо хмурится, а цветки лютика раскрылись - дождя не будет.