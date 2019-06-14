Именины (День Ангела) Веры: значение имени и поздравления в стихах

Новости Украины: Имя Вера – это исконно русское имя и в буквальном переводе с греческого языка означает "вера", "служение Богу".

Вера, надежда, любовь – три главных добродетели в христианстве. Среди христиан почитаются мученицы Вера, Надежда, Любовь и мать их София, жившие во II веке. Несмотря на существование соответствующих греческих имен, в европе имена трех сестер переводились буквально, в то время как имя София заимствовалось непосредственно из греческого языка.

Также имя Вера – это сокращенная форма некоторых женских (Венера, Вероника, Верония и им родственные имена) и мужских имен (Авенир, Ливерий, Аверкий, Север, Саверий).

Веру можно охарактеризовать как умную, правдивую и благосклонную личность. Это рассудительная девушка, которая ценит практичность. В поступках обладательницы этого имени всегда прослеживается ее рассудительность. Она не склонна фантазировать. Всегда старается реализовать свои цели. Несмотря на доброту, Вере свойственны жесткие поступки. Она не увлекающаяся натура. Для Веры свойственна невозмутимость.

У Веры не всегда достаточно развита интуиция. Она склонна следовать существующим в обществе стереотипам и суждениям. В то же время они не становятся неотъемлемой частью ее жизни.

Вера практична и обладает хорошими организаторскими способностями. В решении различных вопросов она умеет трезво оценивать ситуацию и проявлять сообразительность. В коллективе она обычно сдержанна и вдумчива.

Моральные и нравственные ценности Веры часто не совпадают с общественными. ее может тянуть к различным свершениям и головокружительным приключениям. Природная сдержанность не позволяет ей совершать ошибки и идти на поводу у своих желаний.

Обладательницу этого имени бывает сложно понять. В личных отношениях с противоположенным полом ей необходимо постоянно чувствовать ласку, доброту и душевное тепло. При этом она меняет партнеров, чтобы убедиться в своей привлекательности. Вера создана для нежных и теплых отношений, поэтому не стоит ждать от нее страсти и бури эмоций.

Для Веры важны финансовые блага и реальные вещи. ее невозможно заинтересовать обещаниями и фантазиями.

Поздравления

Все поздравленья, Вера, для тебя!

Сегодняшнего дня ты королева.

Живешь ты, сердцем этот мир любя,

И нет в душе ни зависти, ни гнева.

Как имя твое искренне звучит!

Наверное, оно определяет

Твою открытость, пусть оно, как щит,

Тебя от бед всех в жизни защищает.

Ты поздравления сегодня принимай

И пожеланий миллион еще в придачу.

Будь лучшей, Вера, и не забывай,

Что верить ты должна в свою удачу!

Вера. Без нее не жить!

Нужно с Верою дружить,

Веру нужно уважать,

И любить, и понимать.

Ведь без Веры — никуда,

Ни туда и не сюда!

У нее пусть будет счастье,

Растворятся все ненастья.

Пусть веселье, свет и радость

В жизни Веры будут, сладость

И семьи тепло, уют

Веру дома верно ждут!

С верою в сердце каждый живет.

Тебе, Вера, имя пусть силы дает,

Пусть будет твоей путеводной звездой,

По жизни тебя пусть ведет за собой.

Желаю, чтоб счастьем жизнь наполнялась,

Вера в добро никогда не кончалась.

Тебе пожелаю я верить, любить

И веру в прекрасное людям дарить.

Веруня, ярко улыбайся

И будь счастливой, дорогая!

Чудесной жизнью наслаждайся,

Тебе любви большой желаю!

Пускай все планы и мечты

Осуществятся за мгновение!

Желаю вечной красоты,

Здоровья, грации, цветения!

Тебя поздравляю, прекрасная Вера,

Желаю добра и любви безграничной,

Чтоб счастье твой дом наполняло без меры,

И в жизни дела все прошли на отлично.

Чтоб не было зависти, злобы и горя,

Зато было много прекрасных моментов,

И образовалось бескрайнее море

Из радости и дорогих комплиментов!

Ты удивительна, мила и грациозна,

Ты впечатляешь добротой души.

Прекрасная, восхитительная Вера,

Желаю, чтоб сбылись твои мечты.

Чтоб ты не знала горести, печали,

Чтоб были все благоприятными лишь дни,

Разочарования, чтоб сердце не познало,

Чтоб не менялась Верочка и ты.