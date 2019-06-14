Мингарелли о "паспортизации" ОРДЛО: В ЕС обсудят этот вопрос в ближайшие недели

Новости Украины: ЕС обсудит вопрос выдачи российских паспортов жителям оккупированного Донбасса в ближайшие недели.

Руководство Европейского Союза обсудит вопрос выдачи российских паспортов жителям временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей в ближайшие несколько недель, сообщил глава Представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли.

"Наше руководство обсудит этот вопрос в следующие несколько недель. Я не могу сказать, каким будет результат дискуссий, но явное осуждение таких действий уже было озвучено", - сказал он в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Мингарелли напомнил, что ЕС сразу отреагировал на решение руководства РФ об упрощении процедуры получения российского гражданства для жителей оккупированных территорий Донбасса.

"Было заявлено, что такими действиями Россия совершает очередную атаку на украинский суверенитет, что это является абсолютно направленным на дестабилизацию Украины действием, а также явным нарушением Минских договоренностей", - отметил посол.

Как сообщалось, совет Европейского Союза соберется на заседание 20-21 июня.