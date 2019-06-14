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Данилюк: Мы должны внедрить единый системный подход в борьбе с контрабандой

Данилюк: Мы должны внедрить единый системный подход в борьбе с контрабандой
20:36 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: СНБО

Новости Украины: Данилюк предложил подать в СНБО предложения относительно практических шагов по борьбе с контрабандой.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Данилюк предложил на следующей неделе подать предложения по практическим шагам по борьбе с контрабандой и нарушениями таможенных правил, которые затем будут обобщены и представлены на рассмотрение президенту Украины.

Как сообщает в пятницу пресс-служба СНБО, в Главном ситуационном центре Украины по инициативе Службы безопасности Украины прошло межведомственное совещание относительно государственной политики по обеспечению защиты внутреннего рынка Украины от угроз национальной безопасности, связанных с контрабандой и другими нарушениями таможенных правил.

По словам Данилюка, недавно были созданы новые правоохранительные органы, в частности Национальное антикоррупционное бюро Украины, Государственное бюро расследований, Национальная полиция, что "в определенной степени изменило логику, которая выстраивалась, по координации действий в борьбе с контрабандой".

"Однозначно следует восстановить систему, которая дает результат… Здесь речь идет о цели больше, чем борьба с контрабандой, - речь идет о защите внутреннего рынка", - сказал он.

Данилюк также отметил, что много лет в Украине исповедовали "точечный", а не системный подход к борьбе с контрабандой и нарушением таможенных правил.

"Мы не можем контрабанду быстро искоренить, но можем и должны минимизировать ее объемы и последствия", - заявил секретарь СНБО.

Данилюк предложил участникам совещания на следующей неделе представить предложения в аппарат СНБО Украины относительно практических шагов по борьбе с контрабандой и нарушения таможенных правил, после чего предложения будут обобщены и представлены на рассмотрение Главе государства.

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И.о. председателя СБУ Иван Баканов заявил, что для борьбы с контрабандой силовые органы должны объединить усилия, "и вместе, сообща, а не конкурируя друг с другом, бороться с этим явлением".

В межведомственном совещании приняли участие представители СБУ, Министерства внутренних дел, Министерства финансов, Минэкономразвития, Государственной пограничной службы, Государственной фискальной службы, Нацполиции, НАБУ, ГБР и т.д.

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Контрабанда, СНБО, Александр Данилюк.
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