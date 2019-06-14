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Пятница, 14.06.2019
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Суд ООН в Гааге завершил слушания по иску Украины против РФ

Суд ООН в Гааге завершил слушания по иску Украины против РФ
20:58 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины: Суд ООН завершил слушания по иску о нарушении Россией прав Киева в Черном, Азовском морях и Керченском проливе, приступает к обсуждению.

Судьи в Международном суде ООН в Гааге приступают к обсуждению поданного Украиной иска о нарушении Россией прав Киева в Черном, Азовском морях и Керченском проливе, сообщил в пятницу "Интерфаксу" (Interfax.ru) представляющий этот суд юрисконсульт Хуан Игнасио Массун. 

"С этого момента (с момента завершения слушаний - Ред.) Арбитражный трибунал начинает обсуждение (дела по существу, -  Ред.). Сроки принятия арбитражного решения не установлены", - отметил юрисконсульт.

В расписании суда отмечается, что финальные слушания по этому делу должны были пройти с 14:30 по 17:30 по местному времени.

Юрисконсульт пояснил, что по итогам рассмотрения спора будет принято решение, которое может предусматривать возмещение ущерба в соответствии с приложением 7 Конвенции ООН по морскому праву.

Статья 10 приложения 7 Конвенции устанавливает, что "решение арбитража ограничивается предметом спора и в нем излагаются мотивы, на которых оно основано". Статья 11 предусматривает, что "решение окончательно и обжалованию не подлежит, если стороны в споре заранее не договорились о процедуре обжалования".

Арбитражное разбирательство было возбуждено 16 сентября 2016 года, когда Украина подала заявление о нарушении Россией Конвенции ООН по морскому праву, инициировав разбирательство о правах прибрежного государства в Черном, Азовском и Керченском проливах.

В мае 2019 года Международный трибунал ООН по морскому праву предписал РФ освободить украинских моряков и суда, задержанные в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года. Однако российская сторона заявила, что это трибунал не обладает юрисдикцией для рассмотрения керченского инцидента, и потому не участвовала в рассмотрении дела и не выражала готовность выполнять распоряжения суда.

В ходе слушаний замглавы МИД Украины Елена Зеркаль заявила: "Мы надеемся, что тот факт, что Россия представлена на слушаниях, означает ее готовность выполнять предписания суда, причем вне зависимости от того, какими они будут". Зеркаль отметила, что Украина считает лишенной оснований позицию РФ о том, что суд не обладает юрисдикцией для рассмотрения иска. Россия считает, что в данном случае все зависит от того, считать ли Крым частью РФ или Украины. А суд, по мнению Москвы, не уполномочен решать этот вопрос.

Замглавы МИД Украины пояснила, что Киев убежден, что вопрос о территориальной принадлежности Крыма здесь не играет роли, поскольку не только в Украине, но и на мировой арене считают полуостров частью Украины.

Страны Международной морской организации требуют РФ выполнить решение трибунала

Она подчеркнула, что в нынешней ситуации Украина оказалась отрезанной от энергетических ресурсов у берегов Крыма, украинские рыбаки утратили доступ к привычным местам вылова рыбы. Кроме того, РФ, по ее словам "стоит мосты, прокладывает трубопроводы и кабели, даже не консультируясь с Украиной". Замминистра напомнила о действующих по инициативе РФ ограничениях на судоходство близ Крыма, она охарактеризовала это как "травлю кораблей".

Накануне посол по особым поручениям МИД РФ Дмитрий Лобач заявил, что Международному суду ООН в Гааге следует отклонить поданный Украиной иск о нарушении Россией прав Киева в Черном, Азовском морях и Керченском проливе. Он пояснил, что претензии Киева по части Черного моря у Крыма основаны на позиции Киева о том, что полуостров - часть Украины. Суд, отметил российский дипломат, не уполномочен рассматривать вопрос о том, является ли Крым частью РФ или Украины, и потому не может рассматривать и вытекающие из этого вопросы, такие, как использование территориальных вод близ Крыма.

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Азовское море, ООН, Черное море, Гаага, Керченский пролив, Морской трибунал.
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