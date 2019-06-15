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Приметы и обряды на 15 июня - День Никифора Дубодера
Приметы и обряды на 15 июня - День Никифора Дубодера

Приметы и обряды на 15 июня - День Никифора Дубодера

Приметы и обряды на 15 июня - День Никифора Дубодера
07:36 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Новости Украины: В народном календаре 15 июня – Никифор-вьюн зеленый, Никифор Дубодер.

В этот день девушки из цветка вьюнка плели венки, а хозяйки пекли вкусные караваи. Православная церковь 15 июня вспоминает святителя Никифора исповедника, патриарха Константинопольского.

Святой Никифор родился в Константинополе около 758 года. Его родители были благочестивыми христианами. Он получил прекрасное светское и богословское образование. Позднее стал советником императора, вел строгую и добродетельную жизнь. В 787 году на Седьмом Вселенском Соборе выступил в защиту православия, оказав помощь отцам Собора.

Жизнь при дворе тяготила Никифора, и он удалился в Мидикийский монастырь. После смерти патриарха Тарасия в 806 году его возвели на патриарший престол. В 813 году к власти пришел император Лев V Армянин, который возобновил гонения на почитателей святых икон и созвал Собор из отлученных от церкви еретиков-иконоборцев. Святитель Никифор и его предшественники были преданы анафеме. Но Никифор продолжал убеждать царское окружение и паству следовать постановлениям Седьмого Вселенского Собора, за что был сослан в заточение, где после 13 лет скорбей и лишений скончался.

В эти дни, несмотря на самый разгар полевых работ, молодежь по вечерам собиралась на игрища, водили хороводы, пели песни. С этим днем связан старинный обряд, который называется вьюнец. В этот день полагалось ходить по деревне к домам новобрачных, которые сыграли свадьбу весной, с цветками вьюнка в руках. При этом пели обрядные песни в честь новобрачных. Молодые же в ответ угощали взрослых вином, а детей оделяли деньгами. Вечером в складчину готовилось угощение, обычно вино и пряники, девушки водили хороводы, а юноши бились на кулачках и боролись один на один. Из цветков вьюнка в этот день девушки плели венки на счастье, на своих суженых.

Приметы на 15 июня

На Никифора-дубодера заготавливают дубовую кору для дубления кожи.

Хорошая погода сохранится, если ночью и утром тихо.

Усиление ветра после продолжительной тихой погоды — к дождю.

Знаменательные события в истории: 15 июня 2019 года

Солнце вечером за тучи зашло — быть ненастью.

Соловей поет всю ночь — будет солнечный день.

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