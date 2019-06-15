Именины (День Ангела) Дмитрия: значение имени и поздравления

Дмитрий растет болезненным ребенком. Он переболеет самыми разными болезнями, что отразится на его нервной системе. Он будет капризным, требовательным к окружающим. У матери будет постоянно искать защиты и помощи.
Взрослея, Дмитрий избавляется от детской капризности, но общение с ним будет непростым. Он упрям, иногда может вспылить. В то же время Дмитрий умен, настойчив, не опускает руки в случае неудачи. В коллективе чувствует себя свободно и легко ориентируется в новой обстановке. Лучше всего продвигается по службе, где требуется умение общаться с людьми.
Дмитрий любит комфортную обстановку, красивых женщин и самые разные удовольствия. Как правило, ни в чем себя не ограничивает. Дмитрий легко увлекается женщинами, не испытывая при этом никаких угрызений совести в отношении прежних симпатий. Часто вступает в повторный брак, но к детям от предыдущих браков относится с любовью и продолжает заботиться о них всю свою жизнь.
Поздравления
Дмитрий — знатный мастер и умелец.
Известно многим, Дима славный перец.
Всегда при деле, не простак —
Турист, охотник и рыбак.
Любимый сын, отец и брат,
Друзьям душевно Дима рад.
И поздравок наш, он оценит,
А мы не подведем, пусть верит.
Экспрессивный, яркий, утонченный,
Ты славишься своею добротой,
Ты милый, интересный и хороший,
Упрямый ты слегка порой.
Димуль, сегодня я желаю,
Тебе удачи, мирных дней,
Успеха, легкости, здоровья,
Чтоб жил ты только, веселей.
Пусть будут дела в неизменном порядке,
Работа идет удивительно гладко.
Все станешь иметь, что впрямь необходимо,
И будет доволен и радостен, Дима!
Общайся с друзьями, решай все задачи,
Держи на примете красотку-удачу,
Всегда добивайся во всем результата,
Пусть крепнет любовь, подрастет зарплата!
Дима, с праздником тебя!
Я желаю счастья.
Будь веселым, и тогда
Все уйдут ненастья.
Пусть успех к тебе придет,
Чтоб всего добился.
Радость пусть в душе живет,
И чтоб ты влюбился!
Дмитрия мы поздравляем
Счастья, радости желаем,
Жизни доброй без хлопот
И улыбок много-вот!
Пускай сбываются мечты
И распускаются цветы!
Пускай всегда твои друзья
Дарят теплые слова!
Пускай надежды водворятся
А ты всегда будешь смеяться!