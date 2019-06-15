Именины (День Ангела) Дмитрия: значение имени и поздравления

Новости Украины: В переводе с греческого Имя Димитрий (Дмитрий) означает - "Посвященный Деметре, греческой богине плодородия и земледелия, матери-земле".

Дмитрий растет болезненным ребенком. Он переболеет самыми разными болезнями, что отразится на его нервной системе. Он будет капризным, требовательным к окружающим. У матери будет постоянно искать защиты и помощи.

Взрослея, Дмитрий избавляется от детской капризности, но общение с ним будет непростым. Он упрям, иногда может вспылить. В то же время Дмитрий умен, настойчив, не опускает руки в случае неудачи. В коллективе чувствует себя свободно и легко ориентируется в новой обстановке. Лучше всего продвигается по службе, где требуется умение общаться с людьми.

Дмитрий любит комфортную обстановку, красивых женщин и самые разные удовольствия. Как правило, ни в чем себя не ограничивает. Дмитрий легко увлекается женщинами, не испытывая при этом никаких угрызений совести в отношении прежних симпатий. Часто вступает в повторный брак, но к детям от предыдущих браков относится с любовью и продолжает заботиться о них всю свою жизнь.

Поздравления

Дмитрий — знатный мастер и умелец.

Известно многим, Дима славный перец.

Всегда при деле, не простак —

Турист, охотник и рыбак.

Любимый сын, отец и брат,

Друзьям душевно Дима рад.

И поздравок наш, он оценит,

А мы не подведем, пусть верит.

Экспрессивный, яркий, утонченный,

Ты славишься своею добротой,

Ты милый, интересный и хороший,

Упрямый ты слегка порой.

Димуль, сегодня я желаю,

Тебе удачи, мирных дней,

Успеха, легкости, здоровья,

Чтоб жил ты только, веселей.

Пусть будут дела в неизменном порядке,

Работа идет удивительно гладко.

Все станешь иметь, что впрямь необходимо,

И будет доволен и радостен, Дима!

Общайся с друзьями, решай все задачи,

Держи на примете красотку-удачу,

Всегда добивайся во всем результата,

Пусть крепнет любовь, подрастет зарплата!

Дима, с праздником тебя!

Я желаю счастья.

Будь веселым, и тогда

Все уйдут ненастья.

Пусть успех к тебе придет,

Чтоб всего добился.

Радость пусть в душе живет,

И чтоб ты влюбился!

Дмитрия мы поздравляем

Счастья, радости желаем,

Жизни доброй без хлопот

И улыбок много-вот!

Пускай сбываются мечты

И распускаются цветы!

Пускай всегда твои друзья

Дарят теплые слова!

Пускай надежды водворятся

А ты всегда будешь смеяться!