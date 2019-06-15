Украина превращается в "тропики": 16 июня жарко, местами с грозами

Синоптики Укргидрометцентра дали прогноз погоды в Украине на ближайшие сутки, 16 июня.
16-17 июня в Украине осадков не ожидается, лишь в западных, 16 июня также в восточных областях местами возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/сек. Температура ночью 15-20°, на побережье морей до 23°, 17 июня на севере Левобережья и востоке страны 11-15°; днем 27-32°, 17 июня на Прикарпатье 22-26°.
В Киеве и области - переменная облачность, без осадков. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/сек. Температура ночью 15-20°, днем 27-32°.
18-19 июня в западных и восточных областях местами возможны кратковременные дожди, грозы. На остальной территории преимущественно без осадков. Температура ночью 14-20°, днем 27-33°.
Прогноз погоды на среду, 16 июня, в городах Украины:
Прогноз погоды на 16 июня
В столице и области местами кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 14-19°, днем 27-32°.
В западных и северных областях, 22-23 июня в Украине местами кратковременные дожди, грозы. Температура ночью 13-19°, днем 23-29°, на юге и востоке страны 28-34°.
При экстремальной жаре медики советуют как можно меньше находиться на улице, соблюдать питьевой режим и диету с низким содержанием соли, одновременно забыть об употреблении кофе и алкоголя.
"Температуры, которые колеблются более чем на 10 градусов выше средней высокой температуры для региона и продолжаются в течение нескольких недель, определяются как чрезвычайная жара. Находитесь как можно меньше на солнце, особенно в период с 11 до 16 часов. Ищите прохладу и тень, чтобы ваше тело имело возможность восстановиться. По возможности оставайтесь в помещении, желательно с кондиционером ", - советуют медики Центра общественного здоровья.
В ЦОЗ рекомендуют поддерживать водный баланс и не ждать чувства жажды - пить постоянно маленькими порциями.
Напомним, уже на этой неделе, а именно - в воскресенье, 16 июня, украинцы будут отмечать Троицу, как известно этот праздник славится давними украинскими традициями, обрядами и суевериями. Так, как Зеленые праздники традиционно отмечают в воскресенье, в этом году украинцы успеют насладиться трехдневным уикендом. Понедельник, 17 июня, в Украине тоже будет выходным днем.