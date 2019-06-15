Украина превращается в "тропики": 16 июня жарко, местами с грозами

Новости Украины: В ближайшие сутки в Украине преимущественно сухая и теплая погода, лишь на востоке и на западе возможны краковременные осадки.

Синоптики Укргидрометцентра дали прогноз погоды в Украине на ближайшие сутки, 16 июня.

16-17 июня в Украине осадков не ожидается, лишь в западных, 16 июня также в восточных областях местами возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/сек. Температура ночью 15-20°, на побережье морей до 23°, 17 июня на севере Левобережья и востоке страны 11-15°; днем 27-32°, 17 июня на Прикарпатье 22-26°.

В Киеве и области - переменная облачность, без осадков. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/сек. Температура ночью 15-20°, днем 27-32°.

18-19 июня в западных и восточных областях местами возможны кратковременные дожди, грозы. На остальной территории преимущественно без осадков. Температура ночью 14-20°, днем 27-33°.

Прогноз погоды на среду, 16 июня, в городах Украины:

Ужгород – +29...+31, небольшой дождь

Львов – +29...+31, небольшой дождь

Ивано-Франковск – +29...+31, небольшой дождь

Тернополь – +29...+31, небольшой дождь

Черновцы – +29...+31, небольшой дождь

Хмельницкий – +29...+31, небольшой дождь

Луцк – +29...+31, небольшой дождь

Ровно – +29...+31, небольшой дождь

Житомир – +29...+31, ясно

Винница – +29...+31, небольшой дождь

Одесса – +29...+31, ясно

Николаев – +29...+31, ясно

Херсон – +29...+31, ясно

Симферополь – +31...+33, ясно

Кропивницкий – +29...+31, ясно

Черкассы – +29...+31, ясно

Чернигов – +28...+30, небольшой дождь

Сумы – +29...+31, небольшой дождь

Полтава – +29...+31, ясно

Днепр – +29...+31, ясно

Запорожье – +29...+31, ясно

Донецк – +27...+29, небольшой дождь

Луганск – +27...+29, небольшой дождь

Харьков – +27...+29, небольшой дождь

Киев – +29...+31, ясно

Прогноз погоды на 16 июня

В столице и области местами кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 14-19°, днем 27-32°.

В западных и северных областях, 22-23 июня в Украине местами кратковременные дожди, грозы. Температура ночью 13-19°, днем 23-29°, на юге и востоке страны 28-34°.

При экстремальной жаре медики советуют как можно меньше находиться на улице, соблюдать питьевой режим и диету с низким содержанием соли, одновременно забыть об употреблении кофе и алкоголя.

"Температуры, которые колеблются более чем на 10 градусов выше средней высокой температуры для региона и продолжаются в течение нескольких недель, определяются как чрезвычайная жара. Находитесь как можно меньше на солнце, особенно в период с 11 до 16 часов. Ищите прохладу и тень, чтобы ваше тело имело возможность восстановиться. По возможности оставайтесь в помещении, желательно с кондиционером ", - советуют медики Центра общественного здоровья.

В ЦОЗ рекомендуют поддерживать водный баланс и не ждать чувства жажды - пить постоянно маленькими порциями.

Напомним, уже на этой неделе, а именно - в воскресенье, 16 июня, украинцы будут отмечать Троицу, как известно этот праздник славится давними украинскими традициями, обрядами и суевериями. Так, как Зеленые праздники традиционно отмечают в воскресенье, в этом году украинцы успеют насладиться трехдневным уикендом. Понедельник, 17 июня, в Украине тоже будет выходным днем.