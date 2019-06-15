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Украина превращается в "тропики": 16 июня жарко, местами с грозами

Украина превращается в "тропики": 16 июня жарко, местами с грозами
08:24 Сегодня Телеграф Фото: Pixabay

Новости Украины: В ближайшие сутки в Украине преимущественно сухая и теплая погода, лишь на востоке и на западе возможны краковременные осадки.

Синоптики Укргидрометцентра дали прогноз погоды в Украине на ближайшие сутки, 16 июня.

16-17 июня в Украине осадков не ожидается, лишь в западных, 16 июня также в восточных областях местами возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/сек. Температура ночью 15-20°, на побережье морей до 23°, 17 июня на севере Левобережья и востоке страны 11-15°; днем 27-32°, 17 июня на Прикарпатье 22-26°.

В Киеве и области - переменная облачность, без осадков. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/сек. Температура ночью 15-20°, днем 27-32°.

18-19 июня в западных и восточных областях местами возможны кратковременные дожди, грозы. На остальной территории преимущественно без осадков. Температура ночью 14-20°, днем 27-33°.

Прогноз погоды на среду, 16 июня, в городах Украины:

  • Ужгород – +29...+31, небольшой дождь
  • Львов – +29...+31, небольшой дождь
  • Ивано-Франковск – +29...+31, небольшой дождь
  • Тернополь – +29...+31, небольшой дождь
  • Черновцы – +29...+31, небольшой дождь
  • Хмельницкий – +29...+31, небольшой дождь
  • Луцк – +29...+31, небольшой дождь
  • Ровно – +29...+31, небольшой дождь
  • Житомир – +29...+31, ясно
  • Винница – +29...+31, небольшой дождь
  • Одесса – +29...+31, ясно
  • Николаев – +29...+31, ясно
  • Херсон – +29...+31, ясно
  • Симферополь – +31...+33, ясно
  • Кропивницкий – +29...+31, ясно
  • Черкассы – +29...+31, ясно
  • Чернигов – +28...+30, небольшой дождь
  • Сумы – +29...+31, небольшой дождь
  • Полтава – +29...+31, ясно
  • Днепр – +29...+31, ясно
  • Запорожье – +29...+31, ясно
  • Донецк – +27...+29, небольшой дождь
  • Луганск – +27...+29, небольшой дождь
  • Харьков – +27...+29, небольшой дождь
  • Киев – +29...+31, ясно

Прогноз погоды на 16 июня

В столице и области местами кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 14-19°, днем 27-32°.

В западных и северных областях, 22-23 июня в Украине местами кратковременные дожди, грозы. Температура ночью 13-19°, днем 23-29°, на юге и востоке страны 28-34°.

При экстремальной жаре медики советуют как можно меньше находиться на улице, соблюдать питьевой режим и диету с низким содержанием соли, одновременно забыть об употреблении кофе и алкоголя.

"Температуры, которые колеблются более чем на 10 градусов выше средней высокой температуры для региона и продолжаются в течение нескольких недель, определяются как чрезвычайная жара. Находитесь как можно меньше на солнце, особенно в период с 11 до 16 часов. Ищите прохладу и тень, чтобы ваше тело имело возможность восстановиться. По возможности оставайтесь в помещении, желательно с кондиционером ", - советуют медики Центра общественного здоровья.

Летняя диета: как и чем питаться в период жары

В ЦОЗ рекомендуют поддерживать водный баланс и не ждать чувства жажды - пить постоянно маленькими порциями.

Троица 2019: какие травы нужно святить в церкви

Напомним, уже на этой неделе, а именно - в воскресенье, 16 июня, украинцы будут отмечать Троицу, как известно этот праздник славится давними украинскими традициями, обрядами и суевериями. Так, как Зеленые праздники традиционно отмечают в воскресенье, в этом году украинцы успеют насладиться трехдневным уикендом. Понедельник, 17 июня, в Украине тоже будет выходным днем.

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Погода, Лето, Укргидрометцентр, Погода в Украине, Прогноз погоды.
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