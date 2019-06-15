Епифаний о Филарете: Он говорил на языке ультиматумов

Новости Украины: Властные амбиции Филарета хотят разрушить вековые надежды украинского народа.

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний заявил, что "акционером" томоса является не одно лицо, а весь украинский народ, но "властные амбиции" почетного патриарха ПЦУ Филарета хотят разрушить надежды на собственную поместную православную церковь.

Об этом Епифаний заявил в эфире "Радио Новое время".

"Сейчас мы видим, что одним единственным бенефициаром хочет быть одна определенная фигура (Филарет — ред.), определенным одним акционером. Но мы хотим, чтобы эта церковь в будущем управлялась соборно, а не единолично. К сожалению, определенные властные амбиции со стороны почетного патриарха Филарета хотят разрушить все вековые надежды украинского народа иметь свою поместную православную церковь", — сказал он.

Епифаний также рассказал, что после возникновения недоразумений пытался найти компромисс с Филаретом, но тот "говорил на языке ультиматумов".

Среди требований, которые выдвигал Филарет, Епифаний назвал восстановление Киевского патриархата и титула патриарха Киевского, принятие устава Киевского патриархата и его созыва Синода.

Предстоятель ПЦУ отметил, что сейчас уже общается с Филаретом только через СМИ.