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Супрун встала на защиту тополей и ответила аллергикам

Супрун встала на защиту тополей и ответила аллергикам
13:12 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Pixabay

Новости Украины: Ульяна Супрун выступает за сохранение тополей в городах Украины для борьбы с грязным воздухом.

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун подчеркнула, что именно зеленые насаждения в городах являются эффективным средством в борьбе с жарой и загрязнением воздуха, а следовательно аллергиями, и призвала не рубить тополя.

Об этом она написала в Facebook.

"Он (тополиный пух - ред.) может попадать в глаза или в нос, но он - лишь механический раздражитель, а не аллерген. А обострение аллергии вызывает цветение диких злаков, например тимофеевки, которое во времени совпадает с созреванием семян тополя. Именно пыльца злаков разносится ветром и вызывает аллергию", - подчеркнула Супрун.

В то же время она подтвердила, что тополя действительно могут вызвать аллергию, но весной, в марте или апреле, когда цветут мужские деревья.

"Аллергия, как правило, развивается на несколько аллергенов - например, пыльцу тополя, березы, клубнику, или молоко либо арахис. Можно представить, что все тополя и березы в городе исчезли, но все аллергены в любом случае исчезнуть не могут", - написала министр.

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Она напомнила, что аллергия - это неоправданная реактивность иммунной системы конкретного человека.

"Масштабное исследование факторов, влияющих на распространенность аллергии, экземы и риноконьюктивита показали, что ранний контакт с пыльцой защищает от развития аллергий, а не наоборот. То есть, пыльца тополей и других растений, который мы вдыхаем в раннем детстве, защищает нас от аллергии в будущем. С кошечками и генетически обусловленной астмой, к слову, та же история - пушистики уменьшают вероятность развития астмы у ребенка", - отметила Супрун и добавила, что пассивное курение, плесень в доме, раннее лечение антибиотиками, загрязнение воздуха взвешенными частицами и оксидами серы и азота увеличивают вероятность развития у ребенка аллергии или астмы.

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Аллергикам она посоветовала обратиться к врачу и выяснить, на что именно и когда развивается аллергия. Здесь пригодятся анализы и пищевые тесты. Врач пропишет препараты, которые помогут пережить аллергию с наименьшим дискомфортом.

"Когда в воздухе пыльца, на которую у вас аллергия, необходимо плотно закрывать окна, умываться и промывать нос, чтобы уменьшить контакт", - рекомендовала чиновник.

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Она подчеркнула, что муниципальные службы по благоустройству, в свою очередь, должны уничтожать сорняки, содержать газоны подстриженными (но не под корень, не в жаркий день, и не на рассвете в выходной) и не допускать появления злаков, которые колосятся, или амброзии. Кроме этого, мытье улиц также способствует уменьшению количества аллергенов и просто грязи в воздухе.

Супрун подчеркнула, что именно зеленые насаждения в городах являются эффективным средством в борьбе с городскими островками жары и загрязнением воздуха, а следовательно аллергиями.

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По ее словам, деревья очищают воздух от газов и взвешенных частиц. Наиболее эффективными являются смешанные насаждения различной высоты, растущие близко к источникам загрязнения, то есть вдоль дорог.

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"Наиболее эффективными очистителями воздуха являются хвойные деревья, а также дуб и падуб (последний известен как элемент рождественского декора), а также старые и большие ивы, катальпы, платаны, липы, клены и не слишком распространенные у нас гинкго и гледичия колючая. Последняя формирует широкую крону и идеально подходит к созданию тени на улицах", - написала Супрун.

Она отметила, что для наибольшего эффекта в городе должны быть широколиственные деревья, хвойные и кустарники, которые равномерно растут и образуют тень, ведь просто парков и скверов мало для борьбы с загрязненным воздухом, высокой температурой и одним из их последствий - аллергией.

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Минздрав, Аллергия, Тополь, Ульяна Супрун.
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