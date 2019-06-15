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Суббота, 15.06.2019
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Зеленский ознакомился с работой ГСЧС и ГПСУ в районе Азовского моря

Зеленский ознакомился с работой ГСЧС и ГПСУ в районе Азовского моря
19:30 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ГСЧС

Новости Украины: Зеленский ознакомился с работой Госпогранслужбы и ГСЧС по разминированию акватории Азовского моря.

Во время рабочей поездки в Мариуполь президент Украины Владимир Зеленский ознакомился, как происходит подводное разминирование в акватории Азовского моря.

Об этом сообщает пресс-служба администрации президента Украины.

"На палубе судна "Капитан Чусов" глава государства посмотрел показательные занятия морских подразделений Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, Государственной пограничной службы, Национальной гвардии, саперов, водолазов подводного разминирования. Подразделения отработали обучение по задержанию судна-нарушителя с применением вертолета Нацгвардии, кораблей морской охраны", - говорится в сообщении, на официальном сайте администрации президента Украины в субботу вечером.

Зеленский и Аваков поучаствовали в открытии Центра разминирования ГСЧС в Мариуполе

Глава государства осмотрел катера ГСЧС и отряда морской охраны, ознакомился с образцами техники и формы одежды для подразделений морской охраны специального назначения.

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Азовское море, ГПСУ, ГСЧС, Владимир Зеленский.
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