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Святая Троица 2019: что категорически нельзя делать в этот день
Святая Троица 2019: что категорически нельзя делать в этот день

Святая Троица 2019: что категорически нельзя делать в этот день

Святая Троица 2019: что категорически нельзя делать в этот день
21:06 Сегодня Телеграф www.pinterest.com

Новости Украины: Завтра, 16 июня, православные христиане празднуют Троицу.

Отмечается Троица через 50 дней после Пасхи, поэтому второе название в православии этого дня - Пятидесятница. А из-за обычая украшать храм и жилища травой и ветвями праздник в Украине называют Зеленое Воскресенье.

На Троицу, как и в любой другой большой церковный праздник, не разрешается работать. Конечно, готовить еду, накрывать праздничный стол, кормить домашних животных можно. А вот убирать, рукодельничать, работать на земле и даже стричься в этот день нельзя. Также запрещается шить, стирать, прясть и ткать, что-то резать. Разрешается украшать дом травами и ветвями деревьев, которые срезают накануне и освящают во время службы в церкви.

Троица 2019: история и традиции праздника

Существует простонародное поверие, что на Троицу запрещено купаться, причем некоторые не рекомендуют даже принимать душ в этот день. Корень этого запрещения кроется в глубокой древности. Он связан с тем, что в эти первые летние дни на Руси вспоминали утонувших, считалось, что те, кто погиб в воде в эти дни проявляют активность, как русалки, и могут утащить на дно. Конечно, это никак не соотносится с христианским пониманием праздника, поэтому никаких оснований для запрета купания на Троицу нет. Единственное условие, что бы поход в этот день на пляж не мешал посещению храма.

Венчания на Троицу, как и на все двунадесятые праздники православной церкви, не проводятся. Есть поверье, что в этом случае молодую семью ждет беда, в браке всегда будет кто-то третий и явно лишний. А вот свататься и заключать помолвки в этот день, наоборот, хорошая примета. Свадьбу планируют на Покров осенью, и это должно послужить залогом крепкого семейного союза.

Троица 2019: какие травы нужно святить в церкви

На Троицу можно крестить детей, для совершения таинства Крещения запрещения нет.

В этот день не приветствуется и чревоугодие. Разумеется, праздник не обходится без застолья, но постарайтесь знать меру в еде и помнить о глубоком духовном значении события.

Интересные поздравления с Троицей 2019: проза и открытки

Считалось, что на Троицу нельзя рубить деревья и колоть дрова. Славяне считали, что на Троицу просыпаются мавки и русалки, поэтому крайне не рекомендовалось ходить в лес или на реку в одиночку. По этой же причине в лес и на реку нельзя было выводить домашний скот.

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