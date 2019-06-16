Гройсман поздравил футболистов сборной Украины U-20

Новости Украины: Владимир Гройсман поздравил сборную Украины по футболу U 20 с "золотом" чемпионата мира.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поздравил молодежную сборную Украины с победой над командой Южной Кореи (3:1) в финальном матче чемпионата мира, завершившимся в Польше.

"Мы - Чемпионы Мира! Вот и все, что вам нужно знать о сегодняшнем футбольном вечере! Браво, ребята!)", - написал Гройсман, на своей официальной странице в соцсети Фейсбук в субботу вечером.

Футболисты юношеской сборной Украины (игроки в возрасте до 20 лет) победили в субботу своих сверстников из Южной Корея (3: 1) в финальном матче чемпионата мира, проходившем в Польском городе Лодзе.

Напоминаем, Президент Украины Владимир Зеленский поздравил жителей Мариуполя с пятой годовщиной освобождения города от боевиков незаконных вооруженных формирований, сообщает пресс-служба администрации президента Украины.