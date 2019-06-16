Приметы и обряды на 16 июня - День Луки Ветреника, Троица

Новости Украины: В православной церкви издавна 16 июня отмечают как день памяти святого Лукина. Однако в 2019 года на эту дату также выпал еще один большой праздник – Троица.

В народе говорили, что именно 16 июня достаточно часто дуют сильные ветры. Кстати, по направлению и мощности ветра наши предки умели определять погоду на ближайшие дни и месяцы. День Лукьяна, 16 июня, предшествовал Дню Митрофана, и люди старались не ложиться спать рано, а прислушивались к дуновению ветра.

В день святого Лукиана принято наблюдать за ветром, его направлением и интенсивностью. Так, южный ветер говорил о том, что в этом году будет хороший урожай яровых. Северо-западный предвещал прохладное и дождливое лето. Восточный – нес болезни, а северо-восточный всего лишь ознаменовал еще более сильный ветер в последующие летние месяцы.

Также наблюдали 16 июня и за дождем. Если в день Лукиана шел затяжной ливень с грозой, то сенокос в этом году предполагался неудачным, но в то же время такая погода предвещала хороший урожай грибов. 16 июня появлялись первые ростки у картофеля, чему все очень радовались, поскольку это сулило богатый урожай.

В 2019 году на данное вскресенье выпадает великий православный праздник – Троица.

Троица — большой церковный праздник, которые припадает на 50-ый день после Пасхи. Этот праздник широко почитается среди верующих и относится к двунадесятым.

Троица — это особый день, когда Святой Дух снизошел к апостолам Христовым, как и было предсказано Иисусом Христом. Святой Дух наделили Его учеников возможностью говорить на многих языках, чтобы они могли разнести Учение Божие по всем уголкам мира. Святой Дух символизирует Триединую Сущность и тройственность Бога — Отца и Сына и Святого Духа.

Обязательный обычай на Троицу — это цветы и травы. Утром люди отправляются на утреннюю церковную службу с букетами из трав и цветов. Их нужно освятить, а потом поставить в доме за иконы. Это будет очень сильный оберег об всего дурного, защитит жилище от воров и пожаров, а домочадцам принесет невероятный успех. Если дома будет освященный троичный букет, то у всех, кто живет в доме, будет много богатства, счастье, радость, мир в семье, любовь и гармония.

Также на подоконниках нужно обязательно разложить березовые ветви. Они очищают энергетику жилища и защищают дом от сглаза и посягательства, уберегают от злых духов. Можно ветви разбросать и по полу. Так, например, делают в храмах — весь пол засыпают березовыми ветками.

Троица — это праздничный день, который нужно провести весело, собираясь компаниями за богатым праздничным столом.

Приметы на 16 июня говорят, что сегодня нужно плести венки. Если женщина на мужчину оденет венок, то этот мужчина будет любить ее до конца своих дней. То же самое могут сделать и мужчины.

Также сегодня люди пускают венки по воде, гадают и читают заговоры.

Приметы на Троицу говорят, что это очень энергетически сильный день, когда слова и молитвы приобретают особую силу и очень быстро воплощаются в реальности.

Народные приметы:

Если вихрь медленно поднимается к небу с земли, а потом долго вращается – в ближайшие дни можно ожидать ясной погоды.

Гроза на Лукьяна – примета того, что будет плохой сенокос.

Проливной дождь – урожай грибов будет.

Можно узнать, в каком месте лучше вырыть колодец. Для этого клали сковороду верх дном на землю и оставляли на некоторое время. Далее смотрели: где сковорода немного увлажнилась, там, по примете, и вода находится ближе.