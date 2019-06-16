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Именины (День Ангела) Михаила: значение имени и поздравления

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Именины (День Ангела) Михаила: значение имени и поздравления
09:24 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины: Михаил в переводе с древнееврейского означает равный богу.

Михаил всегда строгий и серьезный молодой человек. Умеет мыслить логически. Иногда любит поспорить и старается выиграть спор. Лучше сразу признать его правоту, чем он часами будет вам это доказывать. Даже если он абсолютно не прав, он все равно будет доказывать обратное. Критику не любит и никогда не занимается самокритикой. Шутки в свой адрес не воспринимает, можно принять и за оскорбление и обидеться. Однако обиду долго не держит, все быстро прощает.

В профессиональном плане он может достигнуть любых высот и работать абсолютно по любой специальности. Все зависит от его способностей и желания. Михаил даже может стать высшим руководителем. С ним легко общаться, он удачно вставляет шутки в разговор. Может запросто поднять настроение.

Женщин любит покладистых, добрых, мягких и отзывчивых. В жены выбирает себе такую женщину, которая будет терпеть его перепады настроения и все ему прощать. В целом в отношениях с женой Миша добр и покладист. Главная проблема — это его неспособность иногда контролировать свои эмоции.

Поздравления

Вас поздравляю, Михаил,

С днем именин, с прекрасным днем!

Чтоб ангел путь Вам осветил,

Чтоб ночь была Вам нипочем!

Найти желаю Вам любовь,

Чтоб с нею счастье к Вам пришло!

Удача пусть поможет вновь

Мечты найти скорей окно!

Пусть каждое мгновение твоей жизни, Миша, будет наполнено неземным счастьем, блистательным успехом и бодростью духа! Пускай родные и близкие всегда будут рядом, дарят тебе свою любовь и заряжают позитивом! Шагай уверенно вперед к своим целям и знай, что все получится!

Михаил, мы поздравляем

И желаем от души,

Чтобы все твои старания

Просто даром не прошли.

Чтоб исполнились надежды,

Чтоб успех в работе был,

Был удачлив ты, как прежде,

Много дел чтоб совершил.

Пусть душа расправит крылья,

Пусть придет к тебе любовь,

Счастье будет в изобилии.

Пусть приходит радость вновь!

Я желаю, чтоб в достатке

И в любви всегда ты жил,

Пусть везет тебе по жизни,

Будь счастливым, Михаил.

Раскрывай свои таланты,

Верь в удачу и судьбу,

Ловко все решай задачи,

Помни — завтра быть добру.

Красивые поздравления в прозе с днем рождения

Дорогой Мишаня, в этот день я тебя сердечно поздравлю. Хочу пожелать светлых и перспективных горизонтов жизни, настоящего счастья и верной любви, неизменной удачи и блестящих идей, веселья души и доброго здоровья, забавных историй и приключений, высоких успехов и благополучия.

Будь успешным, Михаил,

Сильным, смелым, позитивным,

Чтобы всех ты покорил

Чувством юмора активным.

Будь всегда на высоте,

Излучай добро и радость,

Чтоб в уме и красоте

Конкурентов не встречалось!

Поздравляю, Миша дорогой!

Будет пусть успех везде с тобой.

Жизнь ничто пускай не омрачает

И сомненья душу не терзают.

Пусть здоровье лишь крепчает,

Свет любви пусть согревает.

Рядом будут верные друзья,

Будет чудно все пусть и всегда.

СМС-поздравления с днем рождения

Поздравляю тебя, дорогой Михаил, с твоим светлым и радостным праздником. Желаю тебе нескончаемого оптимизма и успеха, прекрасного самочувствия и доброго здоровья, замечательных друзей и великолепных идей, бодрости духа и верной любви в жизни.

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