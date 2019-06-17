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Прогноз погоды на 17 июня: на северо-западе страны пройдут кратковременные дожди

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Прогноз погоды на 17 июня: на северо-западе страны пройдут кратковременные дожди
08:51 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины: В понедельник, 17 июня, в западных областях установится комфортная дневная температура, пройдут дожди, на остальной части Украины сухо и жарко.

В понедельник, 17 июня, в Украине сохранится жаркая погода, сообщает Укргидрометцентр.

Температура ночью 15-20°, на побережье морей до 24°; днем 26-31°, в южной части до 33°, в Карпатском регионе 23-25°. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Кратковременные дожди с грозами, местами с градом и шквалами 15-20м/с ожидаются в западных, Житомирской и Винницкой областях; отдельные грозовые дожди вероятны в Киевской и Черниговской областях. На остальной территории осадков не ожидается. В Киеве – возможен кратковременный дождь; температура ночью 18-20°, днем 28-30°.

Прогноз погоды на понедельник, 17 июня, в городах Украины:

  • Ужгород – +27...+29
  • Львов – +23...+25
  • Ивано-Франковск – +23...+25
  • Тернополь – +25...+27
  • Черновцы – +24...+26
  • Хмельницкий – +25...+27
  • Луцк – +25...+27
  • Ровно – +25...+27
  • Житомир – +27...+29
  • Винница – +27...+29
  • Одесса – +30...+32
  • Николаев – +29...+31
  • Херсон – +30...+32
  • Симферополь – +29...+31
  • Кропивницкий – +28...+30
  • Черкассы – +28...+30
  • Чернигов – +28...+30
  • Сумы – + 27... + 29
  • Полтава – +27...+29
  • Днепр – +28...+30
  • Запорожье – +29...+31
  • Донецк – +28...+30
  • Луганск – +27...+29
  • Харьков – +27...+29
  • Киев – +28...+30

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 17 июня самая высокая температура днем была 34,8 в 1924г., самая низкая ночью 5,3 в 1898г.

На вторник, 18 июня, синоптики прогнозируют в Украине без осадков, лишь в Карпатском регионе, днём также местами в центральных областях кратковременный дождь, гроза. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 14-19°, на побережье морей до 23°; днём 24-29°, в южной части 29-34°. В Киеве 18 июня без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 17-19°, днём 27-29°.

Прогноз погоды на 18 июня Фото: meteo.gov.ua

В среду, 19 июня синоптики тоже прогнозируют переменную облачность. Без осадков, только в Карпатском регионе, в дневное время также в центральных, 19 июня и восточных областях местами кратковременный дождь, гроза. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 14-19°, на побережье морей до 23°; днем 24-29°, в южной части 29-34°.

20-21 июня в западных, днем и в северных и центральных областях местами кратковременный дождь, гроза, на остальной территории без осадков. Температура ночью 14-19°, на побережье морей 18-23°, днем 25-31°, в южной части до 34°.

Напомним, согласно данным Центральной геофизической обсерватории, две ночи подряд 11 и 12 июня в Киеве были побиты температурные рекорды. Две ночи подряд в Киеве побили температурные рекорды, державшиеся с 1999 и с 1957 годов. На следующий день, то есть в среду, температура ночью не опустилась ниже 21,3° С, а это значит, что предыдущее рекордное значение + 20,2° С 1957 года было превышено на 1,1° С.

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Жара, Дожди, Дневная температура, Прогноз погоды в Украине 17 июня, Прогноз погоды в Украине 18 июня.
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