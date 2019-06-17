Прогноз погоды на 17 июня: на северо-западе страны пройдут кратковременные дожди

Новости Украины: В понедельник, 17 июня, в западных областях установится комфортная дневная температура, пройдут дожди, на остальной части Украины сухо и жарко.

В понедельник, 17 июня, в Украине сохранится жаркая погода, сообщает Укргидрометцентр.

Температура ночью 15-20°, на побережье морей до 24°; днем 26-31°, в южной части до 33°, в Карпатском регионе 23-25°. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Кратковременные дожди с грозами, местами с градом и шквалами 15-20м/с ожидаются в западных, Житомирской и Винницкой областях; отдельные грозовые дожди вероятны в Киевской и Черниговской областях. На остальной территории осадков не ожидается. В Киеве – возможен кратковременный дождь; температура ночью 18-20°, днем 28-30°.

Прогноз погоды на понедельник, 17 июня, в городах Украины:

Ужгород – +27...+29

Львов – +23...+25

Ивано-Франковск – +23...+25

Тернополь – +25...+27

Черновцы – +24...+26

Хмельницкий – +25...+27

Луцк – +25...+27

Ровно – +25...+27

Житомир – +27...+29

Винница – +27...+29

Одесса – +30...+32

Николаев – +29...+31

Херсон – +30...+32

Симферополь – +29...+31

Кропивницкий – +28...+30

Черкассы – +28...+30

Чернигов – +28...+30

Сумы – + 27... + 29

Полтава – +27...+29

Днепр – +28...+30

Запорожье – +29...+31

Донецк – +28...+30

Луганск – +27...+29

Харьков – +27...+29

Киев – +28...+30

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 17 июня самая высокая температура днем была 34,8 в 1924г., самая низкая ночью 5,3 в 1898г.

На вторник, 18 июня, синоптики прогнозируют в Украине без осадков, лишь в Карпатском регионе, днём также местами в центральных областях кратковременный дождь, гроза. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 14-19°, на побережье морей до 23°; днём 24-29°, в южной части 29-34°. В Киеве 18 июня без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 17-19°, днём 27-29°.

Прогноз погоды на 18 июня Фото: meteo.gov.ua

В среду, 19 июня синоптики тоже прогнозируют переменную облачность. Без осадков, только в Карпатском регионе, в дневное время также в центральных, 19 июня и восточных областях местами кратковременный дождь, гроза. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 14-19°, на побережье морей до 23°; днем 24-29°, в южной части 29-34°.

20-21 июня в западных, днем и в северных и центральных областях местами кратковременный дождь, гроза, на остальной территории без осадков. Температура ночью 14-19°, на побережье морей 18-23°, днем 25-31°, в южной части до 34°.

Напомним, согласно данным Центральной геофизической обсерватории, две ночи подряд 11 и 12 июня в Киеве были побиты температурные рекорды. Две ночи подряд в Киеве побили температурные рекорды, державшиеся с 1999 и с 1957 годов. На следующий день, то есть в среду, температура ночью не опустилась ниже 21,3° С, а это значит, что предыдущее рекордное значение + 20,2° С 1957 года было превышено на 1,1° С.