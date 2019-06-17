Прогноз погоды на 17 июня: на северо-западе страны пройдут кратковременные дожди

В понедельник, 17 июня, в Украине сохранится жаркая погода, сообщает Укргидрометцентр.
Температура ночью 15-20°, на побережье морей до 24°; днем 26-31°, в южной части до 33°, в Карпатском регионе 23-25°. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Кратковременные дожди с грозами, местами с градом и шквалами 15-20м/с ожидаются в западных, Житомирской и Винницкой областях; отдельные грозовые дожди вероятны в Киевской и Черниговской областях. На остальной территории осадков не ожидается. В Киеве – возможен кратковременный дождь; температура ночью 18-20°, днем 28-30°.
Прогноз погоды на понедельник, 17 июня, в городах Украины:
По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 17 июня самая высокая температура днем была 34,8 в 1924г., самая низкая ночью 5,3 в 1898г.
На вторник, 18 июня, синоптики прогнозируют в Украине без осадков, лишь в Карпатском регионе, днём также местами в центральных областях кратковременный дождь, гроза. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 14-19°, на побережье морей до 23°; днём 24-29°, в южной части 29-34°. В Киеве 18 июня без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 17-19°, днём 27-29°.
Прогноз погоды на 18 июня Фото: meteo.gov.ua
В среду, 19 июня синоптики тоже прогнозируют переменную облачность. Без осадков, только в Карпатском регионе, в дневное время также в центральных, 19 июня и восточных областях местами кратковременный дождь, гроза. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 14-19°, на побережье морей до 23°; днем 24-29°, в южной части 29-34°.
20-21 июня в западных, днем и в северных и центральных областях местами кратковременный дождь, гроза, на остальной территории без осадков. Температура ночью 14-19°, на побережье морей 18-23°, днем 25-31°, в южной части до 34°.
Напомним, согласно данным Центральной геофизической обсерватории, две ночи подряд 11 и 12 июня в Киеве были побиты температурные рекорды. Две ночи подряд в Киеве побили температурные рекорды, державшиеся с 1999 и с 1957 годов. На следующий день, то есть в среду, температура ночью не опустилась ниже 21,3° С, а это значит, что предыдущее рекордное значение + 20,2° С 1957 года было превышено на 1,1° С.