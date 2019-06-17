Приметы и обряды на 17 июня - Митрофанов день

Новости Украины: Православная церковь 17 июня почитает святителя Митрофана, патриарха Константинопольского, который жил во времена Константина Великого и прославился своей мудростью и праведной жизнью.

Традиции на 17 июня

В этот день окликают ветер, просят его пригнать благодатные дожди. На паровое поле, то есть такое, на котором в этом году не сеют, начинают вывозить навоз. Считается, что подкормить землю надо именно в этот день, чтобы урожай был хорошим. Говорили: "Без навоза-батюшки не жди хлеба от земли-матушки", "Добрая земля навоз примет один раз, а помнить будут девять лет", "Обманешь поле один раз, а оно тебя - десять".

Начинает краснеть земляника, в огородах уделяют особое внимание садовой землянике, удобряют ее.

Этот день настолько важен для будущего урожая, для благополучия семьи, что спать полагалось ложиться как можно позже, и в народе говорили: "На Митрофана хоть по стенке ходи, а спать погоди".

Приметы на 17 июня

Если на Митрофана идет дождь, то такая погода простоит еще два-три дня.

Духота во время восхода солнца предвещает ненастье.

Ветер на Митрофана подует с гнилого угла (северо-запада) - жди ненастья.

Митрофан - красный сарафан: яркие цветистые зори.

На Митрофана ветер в сапогах-скороходах бегает (сильные ветра дуют).