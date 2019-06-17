Скачать
Понедельник, 17.06.2019
МИД Эстонии: Санкции против РФ нужно продолжать
МИД Эстонии: Санкции против РФ нужно продолжать
Вместо Администрации президента может появиться музей (Видео)
Вместо Администрации президента может появиться музей (Видео)
Бондаренко во второй раз победил на этапе Бриллиантовой лиги
Бондаренко во второй раз победил на этапе Бриллиантовой лиги
Приметы и обряды на 17 июня - Митрофанов день
Приметы и обряды на 17 июня - Митрофанов день

Приметы и обряды на 17 июня - Митрофанов день

Приметы и обряды на 17 июня - Митрофанов день
08:31 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Новости Украины: Православная церковь 17 июня почитает святителя Митрофана, патриарха Константинопольского, который жил во времена Константина Великого и прославился своей мудростью и праведной жизнью.

Традиции на 17 июня

В этот день окликают ветер, просят его пригнать благодатные дожди. На паровое поле, то есть такое, на котором в этом году не сеют, начинают вывозить навоз. Считается, что подкормить землю надо именно в этот день, чтобы урожай был хорошим. Говорили: "Без навоза-батюшки не жди хлеба от земли-матушки", "Добрая земля навоз примет один раз, а помнить будут девять лет", "Обманешь поле один раз, а оно тебя - десять".

Начинает краснеть земляника, в огородах уделяют особое внимание садовой землянике, удобряют ее.

Этот день настолько важен для будущего урожая, для благополучия семьи, что спать полагалось ложиться как можно позже, и в народе говорили: "На Митрофана хоть по стенке ходи, а спать погоди".

Приметы на 17 июня

Если на Митрофана идет дождь, то такая погода простоит еще два-три дня.

Духота во время восхода солнца предвещает ненастье.

Знаменательные события в истории: 17 июня 2019 года

Ветер на Митрофана подует с гнилого угла (северо-запада) - жди ненастья.

Митрофан - красный сарафан: яркие цветистые зори.

На Митрофана ветер в сапогах-скороходах бегает (сильные ветра дуют).

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Праздник, Традиции, Приметы, Народные приметы, 17 июня, Праздники в июне, Праздник 17 июня, Митрофанов день, День Митрофана.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Безудержное веселье: Настя Каменских показала новые кадры с девичника
02 Гройсман надеется, что Зеленский "вычистит" правоохранительную систему
03 Кравчук рассказал об опасности сосредоточения власти в одних руках
04 Дочь Моники Беллучи и Венсана Касселя впервые вышла в свет
05 Гройсман инициирует создание Фонда будущего
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В России журналисту Голунову предоставили защиту
В России журналисту Голунову предоставили защиту
Аномальная жара в Индии забрала жизни уже 70 человек
Аномальная жара в Индии забрала жизни уже 70 человек
Житель Чехии сорвал джекпот в €55 миллионов
Житель Чехии сорвал джекпот в €55 миллионов
Вредные свойства жаренной картошки, которые повреждают ДНК
Вредные свойства жаренной картошки, которые повреждают ДНК
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь