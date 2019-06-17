День ангела Софьи: значение имени и СМС поздравления

Новости Украины: Уменьшительно-ласкательное обращение Соня стало самостоятельным именем.

Имя Софья (стар.София) в переводе с древнегреческого языка означает "мудрость", "премудрость", "мудрая". Существует вариант перевода "разумность", "наука".

На Русь имя Софья пришло вместе с принятием православия. Изначально употреблялось лишь в аристократических кругах. Так звали единственную дочь 2-го московского князя Юрия Даниловича (родилась между 1297–1316 годами), жену Великого князя Московского и Владимирского Василия I, жену Ивана III – Софью Палеолог. В дальнейшем это имя носили царевна Софья Алексеевна и две императрицы конца XVIII века, при крещении получившие иные имена, – екатерина II и жена ее сына Мария Федоровна (носили имена, соответственно, София Августа Фредерика и София Мария Доротея Августа Луиза).

Имя Софья использовалось преимущественно в дворянской среде. В XVIII–XIX веках это имя было пятым по счету в рейтинге имен фрейлин российского аристократического двора после имен екатерина, Анна, Мария и елизавета. К концу XIX века имя стало 20-м по популярности и употреблялось уже не только среди дворян, а также и в других сословиях. В советский период это имя было одним из самых непопулярных, вернулось оно в обиход лишь к началу 21 века. В 2008 году по данным ЗАГСов Москвы имя Софья стало 9-м в списке самых распространенных имен для новорожденных девочек, а в 2011 году стало самым популярным в Москве. В Хабаровском крае в 2009 году имя оказалось на 5-м месте по популярности.

На Украине в 2009 – 2010 годах и в Великобритании в 2010 году имя Софья заняло вторую позицию по популярности, а в Ирландии в 2010 году – первое место.

В христианстве София считается матерью трех дочерей – Веры, Надежды и Любви, имена которых являют собой три основные добродетели христианина. Вера, Надежда, Любовь и мать их София – святые мученицы, казненные в Риме во II веке н.э. Имена сестер в православии переводились буквально, а имя их матери заимствовалось из греческого языка. В некоторых ранних переводах церковных книг с греческого языка на церковнославянский имя София переводилось как Премудрость. Но буквальный перевод имени София, в отличие от имен ее дочерей, не прижился в народе, а трансформировался в более легкое произношение – Софья.

В жизни Софья стремится все успеть и познать. ей всегда хочется быть в центре внимания. В кругу друзей она откровенна, любит разговаривать по душам, умеет выслушать собеседника и при необходимости дать совет. В то же время девушка бывает безынициативной и даже слабовольной. В жизни у Софьи не раз может возникнуть необходимость подстраиваться под окружающих, а, следовательно, и меняться.

Софья всегда знает к чему стремиться, пытается воплотить задуманное в реальность. ей будет сопутствовать везение и обязательно все получится. Софье нужно научиться доверять другим людям. Она умеет искренне сочувствовать.

По своим нравственным качествам Софья способна на героические поступки. С годами она начинает видеть в людях их слабости. В то же время в ней проявляется уверенность и твердость. Она долго может расстраиваться из-за своих ошибок. Чужие проблемы Софья всегда решает с легкостью. Старается не вступать в конфликты.

Софья любит приглашать гостей. Она прекрасно готовит и радует всех своими кулинарными шедеврами.

Обладательница имени достаточно общительна. Это ее качество поможет ей реализоваться в работе. Софье прекрасно подойдет профессия, которая будет связана с регулярными командировками. Она может стать прекрасным журналистом. Коллеги ценят в ней добросовестность. Софья достаточно быстро продвигается по карьерной лестнице. Она никогда не рассчитывает на чью-либо помощь и старается достичь всего самостоятельно.

Поздравления

Дорогая моя Софья,

Словно солнце, улыбнись!

Будь окружена любовью,

В счастье смело окунись!

Пусть сияют твои глазки,

Словно звезды в небе ясном!

Жить желаю, словно в сказке,

Чтобы было все прекрасно!

Имя редкое — София,

Но звучит оно легко.

И тебе оно подходит,

Без сомнения, хорошо.

Имя "мудрость" означает,

Твой характер отражает.

Ты задумчива, скромна,

Ну а главное, добра!

С праздником тебя, София!

Пусть во всем тебе везет,

Пусть здоровье не подводит,

Счастье в дом пускай придет.

Я тебе всех благ желаю.

Будь веселой, озорной,

Будь красивой и успешной,

Будь навечно молодой.

София — имя так звучит,

София — "мудрость" означает.

Удача в жизни пусть рулит,

Пускай достаток прибывает.

Пусть жизнь твоя будет светла,

Пусть будет много солнца в ней.

Желаем счастья, и добра,

И много-много ярких дней!

София, Софья, ты чудесна,

Для нас для всех ты интересна,

Желаем быть тебе счастливой,

И оставайся ты красивой.

Любви и счастья мы желаем,

Тебя сегодня поздравляем,

Всегда будь молодой, прекрасной,

Живи и оставайся страстной.

София, в праздник ты сияешь,

Как настоящая звезда.

Ты всех красою удивляешь,

Такою точно будь всегда.

София, пусть уйдут заботы,

Пусть впереди удачи ждут,

Судьбы счастливой повороты

К любви и счастью приведут!