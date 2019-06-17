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В Украину из США прибудет медицинский гуманитарный груз

В Украину из США прибудет медицинский гуманитарный груз
10:38 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины: Из США в Украину прибудет груз с медицинского гуманитарной помощью, который разделят между 4 медучреждениями военного и детского направлений.

Груз медицинской гуманитарной помощи направлен в Украину из США, будет разделен между 4 медучреждениями военного и детского направлений, сообщили в украинском посольстве в США.

"Рады сообщить, что в Украину из США направлен груз гуманитарной помощи - результат работы проекта Support Hospitals in Ukraine при поддержке United Help Ukraine и Посольства Украины в США", – говорится в сообщении на странице посольства в Фейсбук в понедельник утром.

Украинские дипломаты уточнили, что из г.Денвер, шт.Колорадо, в Украину отправлено два 40-ка футовых контейнера медицинского гуманитарного груза.

Отмечено, что все медицинское оборудование будет направлено в 4-х медицинских учреждения Украины военного и детского направлений: Военно-медицинский клинический центр профессиональной патологии личного состава Вооруженных сил Украины (г.Ирпень), Детскую клиническую больницу Охматдет (Львов), Детскую больницу г.Житомира и житомирский реабилитационный центр братьев Кузьминых.

"Посольство и в дальнейшем будет способствовать реализации проектов направления медицинского оборудования, в первую очередь, для лечения раненых ветеранов, что предусмотрено в совместном Меморандуме посольства с проектом Support Hospitals in Ukraine", – подытожили в украинском посольстве.

Напомним, США заявили о готовности предоставить Украине в этом году техпомощь для реализации проектов и реформ в различных сферах на сумму почти $700 млн. На протяжении 2019 финансового года, который заканчивается 30 сентября, США предоставят Украине свыше $695 млн. Эта помощь финансирует широкий спектр программ в таких сферах, как безопасность и оборона, антикоррупционная и политическая реформы, экономический рост, реформы энергосектора, охраны труда и гуманитарная помощь.

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Гуманитарная помощь, Груз, Медикаменты, Посольство Украины в США.
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