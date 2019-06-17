Трудовая миграция в законе: Украина и Болгария провели переговоры

Встреча дипломатов двух стран состоялась в Министерстве соцполитики, сообщается на сайте ведомства.
Так, в ходе переговоров было принято решение создать текстовую версию двустороннего Соглашения между Кабмином и правительством Республики Болгария в отрасли трудовой миграции.
"В своих вступительных заявлениях обе стороны отметили важность дальнейшего развития национальной политики в сфере трудовой миграции и более тесного двустороннего сотрудничества в сфере защиты прав и интересов работников обеих стран", - говориться в сообщении на портале Министерства.
По ходу встречи двух делегаций были подняты вопросы и предложения обеих сторон. Так, уже согласована преамбула и первый раздел документа. В заключении дипломаты договорились о дополнительных консультациях, что позволит доработать остальные шесть глав Соглашения.
Следующие переговоры по вопросу разработки данного проекта запланированы на второе полугодие.