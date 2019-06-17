Трудовая миграция в законе: Украина и Болгария провели переговоры

Новости Украины: Представители Украины и Болгарии провели переговоры в рамках разработки проекта Соглашения о трудовой миграции.

Встреча дипломатов двух стран состоялась в Министерстве соцполитики, сообщается на сайте ведомства.

Так, в ходе переговоров было принято решение создать текстовую версию двустороннего Соглашения между Кабмином и правительством Республики Болгария в отрасли трудовой миграции.

"В своих вступительных заявлениях обе стороны отметили важность дальнейшего развития национальной политики в сфере трудовой миграции и более тесного двустороннего сотрудничества в сфере защиты прав и интересов работников обеих стран", - говориться в сообщении на портале Министерства.

По ходу встречи двух делегаций были подняты вопросы и предложения обеих сторон. Так, уже согласована преамбула и первый раздел документа. В заключении дипломаты договорились о дополнительных консультациях, что позволит доработать остальные шесть глав Соглашения.

Следующие переговоры по вопросу разработки данного проекта запланированы на второе полугодие.