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Аукционный дом Sotheby's продали за $3,7 миллиарда

Аукционный дом Sotheby's продали за $3,7 миллиарда
00:15 Вт, 18 Июнь 2019 Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины: В аукционном доме добавили, что согласно условиям договора каждый владелец акций получит наличными 57 долларов за акцию,

Аукционный дом Sotheby's продали за 3,7 млрд долларов французско-израильскому миллиардеру Патрику Драги. Об этом говорится на сайте Sotheby's.

"Сегодня Sotheby's сообщила, что подписала окончательное соглашение о слиянии и поглощении с компанией BidFair USA, которая полностью принадлежит владельцу телекоммуникационной группы и известному любителю искусства Патрику Драги", - говорится в пресс-релизе.

В аукционном доме добавили, что согласно условиям договора каждый владелец акций получит наличными 57 долларов за акцию, и таким образом общая стоимость продажи составит 3,7 миллиарда долларов.

Как известно, Sotheby's - четвертый самый старый аукционный дом в мире. Вместе с аукционным домом Christie's занимает примерно 90% мирового рынка аукционных продаж антиквариата, предметов искусства и т. п.

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Sotheby's, Аукционный дом, Патрик Драги, BidFair USA.
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