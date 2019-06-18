У Кольченко появилась возможность смягчить приговор

Новости Украины: Политзаключенный Кремля Александр Кольченко отбывает срок в колонии №6 Копейска Челябинской области.

У политзаключенного Кремля Александра Кольченко появилась возможность смягчить приговор.

Об этом в эфире телеканала ZIK рассказала российская правозащитница, член Уральской правозащитной группы Татьяна Щур.

«Кольченко отсидел половину срока и вправе подавать заявление на смену режима содержания, например, с содержания под стражей - на исправительные работы. Но ни в коем случае это нельзя назвать помилованием, ибо у него почти нет надежды на то, что такая просьба будет удовлетворена. Но мы, мама Александра и наш адвокат решили создать прецедент, ведь недавно появилась такая возможность в законодательстве. Хотим разработать определенную процедуру, чтобы другие люди тоже могли этим воспользоваться», - подчеркнула Щур.

Она также выразила надежду, что новая украинская власть сможет помочь своим гражданам.

Как сообщалось, Кольченко и Олег Сенцов были задержаны российскими силовиками в оккупированном Крыму в мае 2014 г. по обвинению в организации терактов на полуострове. В августе 2015 г. суд в российском Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба вины не признали.

Правозащитный центр «Мемориал» внес Сенцова и Кольченко в список политзаключенных.