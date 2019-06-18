Именины (День Ангела) Игоря: значение имени и поздравления

Новости Украины: С положительной стороны Игоря характеризуют такие черты характера, как энергичность, активность, оптимистичность.

Имя Игорь имеет несколько версий происхождения. По самой распространенной версии имя Игорь скандинавского происхождения, произошло от мужского имени Ингвар, означающего "воин бога Инга", "хранитель бога–громовержца", "воинственный". Имя на Русь привезли варяги, и оно существовало в двух похожих формах: Игорь и Ингварь. В дальнейшем осталось только имя Игорь.

По другой версии, менее распространенной, имя Игорь произошло от старославянского "игрь", означающего "игра, забава, веселье". Также есть версия, что имя образовалось из слова "иго", но она является маловероятной. Уменьшительно-ласкательные обращения Гога и Гоша также употребляются и для имен Георгий и Егор.

Но его гордость и самолюбие не позволяют ему общаться на одном уровне с людьми. Игорю представляется, что они должны быть чуточку лучше, чем есть сейчас, чтобы иметь шанс стать его друзьями.

У Игоря есть способности стать успешным человеком и сделать неплохую карьеру. Ему требуется направляющий, показывающий общее направление, но не предлагающий точного пути следования. Самым лучшим для него компасом может стать его мама. Именно у нее есть тот запас терпения и нужный подход к Игорю, чтобы помочь ему добиться успеха.

В семейной жизни Игорь будет стремится лидерствовать. Жена-тихоня - не его выбор. ему постоянно нужно чувствовать хоть малейший дух соперничества, но такой, чтобы не переиграть его самого.

Поздравления

Желаю счастья и здоровья.

Пусть толстым будет кошелек.

Желаю жить тебе без горя.

Все будет классно, Игорек!

Пускай во всем, что ты захочешь,

Тебя настигнет благодать.

Пускай судьба по жизни будет

Все лучшее тебе давать.

Игорь, я тебе желаю,

Ярко жить, не унывая,

Чтоб обиды и потери

Не стучались в твои двери.

Каждый день живи как в сказке,

Окруженный только лаской,

И за хвост лови успех,

Чтобы быть счастливей всех!

Игорь, парень ты отличный,

Пусть тебе всегда везет.

Пусть успех и в жизни личной

Путь к тебе быстрей найдет.

Я желаю оптимизма,

Достиженья всех вершин,

Счастья и друзей надежных,

Сам люби и будь любим.

Игорек, спешу поздравить,

Счастья в жизни пожелать,

Пусть всегда желание будет

Двигаться вперед, мечтать.

Ставь всегда большие цели,

Никогда не отступай,

Будь любим и в дружбе верен,

Никогда не унывай.

Игорь, мы хотим поздравить

С праздником тебя сейчас,

Ты достоин только счастья,

Улыбнись, порадуй нас,

От души тебе желаем

Процветанья и чудес,

Пусть в делах и начинаньях

Будет видимый прогресс!

Игорь, будь счастливей всех,

Для того есть сто причин!

Ждет тебя во всем успех,

Будь лишь номером "один"!

Каждый день, и в зной, и в стужу

Пусть удача будет рядом!

Наполняй все время душу

Положительным зарядом!

Только преданных друзей

И любви желаю вечной!

Будь здоров и не болей!

Пусть все будет безупречно!

Я желаю, чтоб не гаснул

В твоем сердце огонек.

Будь здоровым и счастливым,

Славный парень Игорек.

Я больших тебе свершений

Пожелаю в этот день.

Двигаться к мечте заветной

Пусть тебе не будет лень.

Будут пусть всегда с тобою

Те, кто дорог и любим.

Я желаю, чтоб заботой

Своих близких был храним.

Хочется сказать тебе приятные слова,

Чтоб у женщин от тебя кружилась голова.

Чтобы был всегда любим, не одинок,

И мечты твои сбывались, Игорек.

Имя знатное, ты словно князь у нас,

Хочется чтоб был счастливым каждый час.

Пусть улыбка твоя радует уста,

И хорошее случалось неспроста.