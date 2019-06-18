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Петров пост 2019: календарь питания по дням и что можно есть

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Петров пост 2019: календарь питания по дням и что можно есть
20:06 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay.com

Новости Украины: Дата Петрова поста зависит от дня празднования Пасхи.

В этом году пост приходится на понедельник, 24 июня и продлится восемнадцать дней до четверга, 11 июля. Этот пост является одним из четырех многодневных постов. Календарь питания по дням и что можно есть – читайте дальше.

Обычно Петров пост начинается через 7 дней после Троицы. Завершится период воздержания от скромной еды в канун праздника церковных апостолов Петра и Павла.

История праздника

Петров пост начался еще в древнейшие времена православной церкви. Утвердился он тогда, когда в Риме и Константинополе были открыты храмы в честь апостолов Петра и Павла.

Сначала апостол Петр был простым рыбаком, а в Господа поверил после того, как Иисус прочитал проповедь в его лодке. Сеть рыбаки стала рваться от количества рыбы, хотя до этого Петр не мог выловить и рыбки. После этого вера его в Бога стала несокрушимой. Он единственный, кто не побоялся идти за Иисусом по воде.

Апостол Павел не воспринимал христианство. Он даже отправился в Дамаск на борьбу с ним. Однако в дороге свет озарил его и он услышал слова Господа. Слепым он прибыл в Дамаск и принял крещение, после чего прозрел. С тех пор Петр и Павел являются наиболее ревностными последователями Христа.

Календарь питания по дням

24 июня: Горячая пища без масла: каши, супы, тушеные овощи, грибы.

25 июня: Блюда из рыбы или морепродуктов.

26 июня: Употребление пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед.

27 июня: Блюда из рыбы или морепродуктов.

28 июня: Употребление пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед.

29 июня: Блюда из рыбы или морепродуктов.

30 июня: Блюда из рыбы или морепродуктов.

1 июля: Горячая пища без масла: каши, супы, тушеные овощи, грибы.

2 июля: Разрешается полакомиться блюдами из рыбы и морепродуктов.

3 июля: Употребление пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед.

4 июля: Блюда из рыбы или морепродуктов.

5 июля: Употребление пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед.

6 июля: Блюда из рыбы или морепродуктов.

7 июля: Рождество Иоанна Предтечи. Рекомендуется употреблять блюда из рыбы или морепродуктов.

8 июля: Горячая пища без масла: каши, супы, тушеные овощи, грибы.

9 июля: Блюда из рыбы или морепродуктов. 

10 июля: Употребление пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед.

11 июля: Блюда из рыбы или морепродуктов.

Что можно есть?

Во время Петрова поста при приготовлении пищи можно запекать, тушить, отваривать или просто употреблять в сыром виде. Во время Петрова поста нельзя употреблять блюда, где есть мясо, молоко или масло.

В понедельник рекомендуется есть горячую пищу без масла: постные каши (гречневую, рисовую, перловую, ячневую, овсяную).

Вторник, четверг и суббота – самые важные дни поста. В это время разрешается любая постная пища и рыба.

Среда и пятница – дни, когда пищу употребляют в наименьших количествах. Запрещена пища животного происхождения, рыба и масло. Некоторые христиане в этот день питаются только водой и хлебом.

Воскресенье – самый милостивый день поста. Разрешается добавить вино. Однако пить его можно лишь в небольших количествах, не злоупотребляя и не допуская опьянения. Красное вино, особенно кагор, имеет особое значение для верующих, а потому и разрешение на его умеренное употребление выглядит вполне уместно.

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Питание, Продукты, Еда, Пост, Календарь питания, Петров пост, Петров пост 2019.
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