ВНО 2019: обнародован порог теста по иностранным языкам

Новости Украины: В 2019 году порог "сдал/не сдал" для внешнего независимого оценивания будет одинаковым для всех языковых тестов, и равен 19 тестовым баллам.

В среду, 19 июня экспертная комиссия Украинского центра оценивания качества образования установила порог "сдал/не сдал" для внешнего независимого оценивания по четырем иностранным языкам: английскому, немецкому, французскому и испанскому, который в 2019 году будет одинаковым для всех языковых тестов, и равен 19 тестовым баллам, отмечает УНН.

Соответствующее решение комиссии было принято во время заседания, состоявшегося в Министерстве образования и науки.

Все участники тестирования по английскому, немецкому, французскому и испанскому языкам, результат которых равен или выше определенного порога, смогут использовать полученные результаты во время участия в нынешней вступительной кампании в вузы.

Результаты будут объявлены до 20 июня, полученные участниками внешнего независимого оценивания по иностранным языкам и принятые таблицы соответствия тестовых баллов рейтинговой оценке по шкале 100-200 баллов за выполнение теста.

Стоит добавить, что результаты ВНО по иностранным языкам также могут быть учтены, как государственная итоговая аттестация за школьный курс изучения предметов. Экспертная комиссия утвердит таблицу соответствия тестовых баллов оценкам по шкале 1-12 баллов. Максимальное количество баллов, которое имел возможность набрать участник ВНО, правильно выполнив все задания сертификационной работы по иностранному языку, равен 72 тестовым баллам.