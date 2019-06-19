Данные МОЗ: около 35% беременных в Украине употребляют алкогольные напитки

Новости Украины: Согласно данным Министерства здравоохранения, в Украине около 35% женщин во время беременности употребляют алкогольные напитки.

До 35% беременных в Украине употребляют алкогольные напитки во время беременности, что может привести к сложным недостаткам развития будущего ребенка. Об этом во время брифинга заявил генеральный директор Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины Владимир Курпита.

"До 35% беременных женщин в Украине употребляют алкоголь во время беременности. Это связано с тем, что они получают контраверсионную информацию от родных, СМИ о безопасности незначительных доз алкоголя во время беременности. Безопасных доз алкоголя нет вообще, особенно на фоне беременности", - подчеркнул Курпита.

Он отметил, что, по данным Всемирной организации здравоохранения, Украина имеет один из самых высоких уровней показателей фетального алкогольного синдрома - 50 случаев на 10 тысяч человек.

По словам Курпиты, употребление алкоголя во время беременности обуславливает фетальный алкогольный синдром - состояние, характеризующееся отклонениями в психофизиологическом развитии ребенка. Это состояние обусловлено именно употреблением алкоголя будущей мамой во время беременности. Данные дефекты могут проявляться сразу после рождения ребенка или могут прогрессировать со временем.

Он подчеркнул, что есть три основных признака фетального алкогольного синдрома - это расстройства центральной нервной системы, задержка в росте и массе тела, а также специфические особенности построения лица и черепа.

"Наблюдаются изменения в чертах лица - это тонкая верхняя губа, широкая плоская переносица, маленькая и узкая глазная щель, уменьшение длины пальцев и ухудшение координации после рождения. Такие дети отстают в развитии, хуже учатся элементарным вещам, хуже контролируют свои эмоции и психику", - сказал Курпита.