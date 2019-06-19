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Данные МОЗ: около 35% беременных в Украине употребляют алкогольные напитки

Данные МОЗ: около 35% беременных в Украине употребляют алкогольные напитки
16:56 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины: Согласно данным Министерства здравоохранения, в Украине около 35% женщин во время беременности употребляют алкогольные напитки.

До 35% беременных в Украине употребляют алкогольные напитки во время беременности, что может привести к сложным недостаткам развития будущего ребенка. Об этом во время брифинга заявил генеральный директор Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины Владимир Курпита.

"До 35% беременных женщин в Украине употребляют алкоголь во время беременности. Это связано с тем, что они получают контраверсионную информацию от родных, СМИ о безопасности незначительных доз алкоголя во время беременности. Безопасных доз алкоголя нет вообще, особенно на фоне беременности", - подчеркнул Курпита.

Он отметил, что, по данным Всемирной организации здравоохранения, Украина имеет один из самых высоких уровней показателей фетального алкогольного синдрома - 50 случаев на 10 тысяч человек.

По словам Курпиты, употребление алкоголя во время беременности обуславливает фетальный алкогольный синдром - состояние, характеризующееся отклонениями в психофизиологическом развитии ребенка. Это состояние обусловлено именно употреблением алкоголя будущей мамой во время беременности. Данные дефекты могут проявляться сразу после рождения ребенка или могут прогрессировать со временем.

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Он подчеркнул, что есть три основных признака фетального алкогольного синдрома - это расстройства центральной нервной системы, задержка в росте и массе тела, а также специфические особенности построения лица и черепа.

"Наблюдаются изменения в чертах лица - это тонкая верхняя губа, широкая плоская переносица, маленькая и узкая глазная щель, уменьшение длины пальцев и ухудшение координации после рождения. Такие дети отстают в развитии, хуже учатся элементарным вещам, хуже контролируют свои эмоции и психику", - сказал Курпита.

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Украина, Беременность, МОЗ, Статистика, Беременные женщины, Употребелние алкоголя.
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