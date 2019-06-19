Скрасьте свой выпускной вечер: интересные и веселые конкурсы

Новости Украины: Наверное, для каждого человека выпускной бал ассоциируется с чем-то особенно прекрасным.

Эта дата станет для выпускников отправным пунктом во взрослую жизнь. На выпускном вечере ты вроде бы чувствуешь себя уже не ребенком, но понимаешь одновременно, что взрослеть еще совсем не хочется. Этого торжественного события ждут, о нем мечтают, к нему тщательно готовятся.

Чтобы выпускной бал в школе удался, следует заранее позаботиться обо всех нюансах и организационных вопросах. Если Вы хотите, чтобы Ваш выпускной был веселым, необходимо обдумать программу, придумать озорные и интересные игры и конкурсы на выпускной. В этом помогут правильно подобранные игры и интересные конкурсы к выпускному вечеру.

Мы собрали для Вас веселые игры и конкурсы для выпускного бала, которые точно понравятся виновникам торжества.

Конкурс для парней

Материалы: листы бумаги по количеству участников, помада.

Ведущий просит девушек из зала немного подготовиться к конкурсу — подкрасить губы (желательно, своей помадой). Каждому молодому человеку выдают лист бумаги и предлагают за короткий срок (30 секунд) собрать как можно больше "поцелуев" от прекрасных одноклассниц. Побеждает тот, кто соберет большее количество, он и провозглашается "Самым обаятельным и привлекательным выпускником".

Конкурс для девушек

Выбирают несколько участниц (3–5) и предлагают им за несколько минут подобрать в зале аксессуары для модного показа. Но названия этих предметов должны начинаться на определённую букву и не повторяться. Например, на "С": салфетка, сумка, стакан и другие. После участницы дефилируют, стараясь выгодно преподнести добытые аксессуары. Победительницу определяют зрители.

Будущий диплом

Для проведения этого конкурса понадобятся пять листов бумаги и пять фломастеров. Затем пригласите пять выпускников. Задача участников состоит в следующем: необходимо написать словосочетание "Диплом отличника", зажав карандаш ногой. Таким образом, выпускники как бы обещают родителям окончить университет на "отлично". Кто сделает это аккуратнее и быстрее, тот и становится победителем.

Тост по буквам

Это развлечение вполне подойдет в качестве оригинального поздравления-комплимента для классного руководителя

Для этого нужно вызвать 12 выпускников. Они выстраиваются шеренгой перед праздничным столом с табличками в руках. На каждой табличке – буква, но все они отвернуты от зрителя. Каждый выпускник, поворачивая табличку буквой к гостям, должен назвать одно комплиментарное прилагательное в женском роде. Например, "К" - "красивая". Так, по порядку разворачивая таблички, у выпускников получается "КЛАССНАЯ МАМА".

Золушки против принцев

Соответственно названию набираем 2 команды – мальчики и девочки. Команду принцев удаляем из зала. Золушки скидывают с себя правые туфельки и уходят за специальную ширму, выставляя из-под нее ножки без обуви.

Снятые туфельки складывают рядом в одну кучку. Появившиеся принцы должны подобрать каждой девушке обувь. Сколько будет правильно надетых туфелек – столько и баллов. Затем команды меняются ролями. Очень веселая игра, в которой проигравшие забывают о своем поражении, потому что все проходит очень смешно!

Лучший вальс

В этом конкурсе пары будут танцевать вальс. У кого будет самый красивый и лучший танец, та пара и получит приз. Но, есть одно "но", вальс танцевать нужно, стоя спинами друг к другу.

Родители vs Дети

Формируется команда родителей и команда детей. Ведущий по очереди включает музыку, например, танец маленьких утят, ламбада, макарена и так далее. Кто лучше всех проявит себя в танце — дети или родители — те и являются победителями.

Призовое гадание

На выпускном балу можно вспомнить популярную в детстве игру, когда с завязанными глазами можно было срезать (или сорвать) приз, только добавляем интриги и устраиваем вместо добывания призов - шуточное гадание. Заранее готовим картинки, подвязываем на нитке и предлагаем выпускникам узнать свою судьбу "вслепую":

Горшин– небывалый урожай на приусадебном участке родителей;

Ключ – станете строителем;

Кольцо – побываете на свадьбе;

Географическая карта – совершите кругосветное путешествие;

Монета – станете служащим банка;

Сердечко – повстречаете серьезную любовь;

Кошелек – найдете клад;

Лавровый лист – станете передовым рабочим;