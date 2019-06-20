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МОЗ: Депутаты хотят оставить "Феофанию" недоступной для граждан

МОЗ: Депутаты хотят оставить "Феофанию" недоступной для граждан
12:04 Сегодня Телеграф Фото: www.vz.kiev.ua

Новости Украины: В Министерстве здравоохранения отреагировали на поддержку Комитетом ВРУ законопроекта, который предусматривает для граждан "закрытый" статус "Феофании".

Депутаты-инициаторы законопроекта пытаются оставить ведомственным медучреждениям, в том числе и знаменитой "Феофании", статус недоступных для граждан страны.

Группа чиновников разработала проект закона, в котором предусматривается, что "Феофания" будет продолжать действовать по старым принципам работы. Это означает, что клиника будет доступна слугам народа, но не самому народу.

"Авторы законопроекта - Константин Ищейкин, Игорь Молоток, Александр Горбунов, Владимир Шкварилюк и Иван Крулько - отстаивают позицию, что ведомственные заведения должны жить по старым принципам и по сути оставаться заведениями "для своих"", - говорится на сайте МОЗ.

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Как сообщили представители Министерства, голосование за данный закон позволит увидеть, готовы ли представители украинской власти поменять свои взгляды на общество и поставить интересы граждан выше собственных.

Также в МОЗ озвучили свою позицию относительно продвижения такой инициативы. "Ведомственные медицинские учреждения, в том числе и клиническая больница "Феофания" и учреждения НАМНУ, должны перейти на принцип "деньги идут за пациентом"", - говорится на сайте ведомства.

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Законопроект, МОЗ, Пациент, Медучреждения, Клиника Феофания.
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