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Зеленский заявил о готовности встретиться с отцом убитой активистки Гандзюк

Зеленский заявил о готовности встретиться с отцом убитой активистки Гандзюк
12:25 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины: Президент Украины Владимир Зеленский под публикацией отца убитой активистки Екатерины Гандзюк о встречи с ним написал, что готов встретиться в АП.

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на открытое письмо отца погибшей активистки, советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк Виктора Гандзюка и сказал, что готов с ним встретиться.

"Здравствуйте. Давайте встретимся в АП. С вами свяжется Мария", - написал президент в комментарии под публикацией Гандзюка в Фейсбуке.

Как сообщалось, Виктор Гандзюк заявил о необходимости проведения закрытой встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским для обсуждения хода расследования убийства его дочери.

"Я хочу встретиться с президентом вместе с теми, кто все время не дает забыть об убийстве Кати. Не для пиара. Нам нужна встреча без камер и журналистов. У нас есть очень важный разговор и у нас всего одна цель - наказать виновных в убийстве", - написал Гандзюк в своем открытом письме главе государства в соцсети Facebook.

7 мая 2019 года Генпрокуратура Украины утвердила и направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении пяти лиц, обвиняемых в причинении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть Гандзюк.

6 июня Покровский районный суд Днепропетровской области утвердил сделку со следствием пятерых обвиняемых и назначил им наказание в виде лишения свободы.

Отец Гандзюк хочет встретиться с Зеленским

28 января 2019 года отец погибшей Виктор Гандзюк на заседании ВСК Верховной Рады по контролю над расследованием нападений на общественных активистов заявил, что с подозреваемым сотрудничают председатель Херсонского облсовета, член партии "Батькивщина" Владислав Мангер, глава Херсонской областной государственной администрации, член "Блока Петра Порошенко" Андрей Гордеев и его заместитель Евгений Рищук.

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Встреча, Владимир Зеленский, Убийство Екатерины Гандзюк, Виктор Гандзюк.
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