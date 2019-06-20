Отчет ООН: украинцев к 2050 году останется 32 млн

Новости Украины: В ООН назвали степень и причины сокращения населения Украины к 2050 году.

Украина вошла в список стран, население которых к 2050 году сократится более чем на 20 процентов.

Об этом говорится в отчете ООН.

«Наибольшее относительное сокращение населения за этот период (2019 - 2050 года - ред.) с потерями в 20 и более процентов ожидается в Болгарии, Латвии, Литве, Украине и на островах Уоллис и Футуна», - говорится в докладе.

Согласно отчету, на сегодня население Украины составляет 43,99 млн человек. Уже к 2050 году это число сократится до 35,2 млн, а к 2100 году — до 24,4 млн.

Основными причинами сокращения население в Украине и других странах, попавших в список, авторы доклада называют падение уровня рождаемости и миграцию.

Ранее сообщалось, что в течение ближайших 30 лет население Земли вырастет на 2 млрд человек и к 2050 году достигнет 9,7 млрд.