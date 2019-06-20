Минобразования Украины и LEGO продолжают сотрудничество

Новости Украины: Минобразования и LEGO продлили до 2021 года сотрудничество по организации игровых методик обучения для первоклассников.

Министерство образования и науки Украины и благотворительный фонд The LEGO Foundation продлили до 2021 года сотрудничество по организации игровых методик обучения для первоклассников.

Как сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки Украины, сегодня министр образования и науки Лилия Гриневич и вице-президент The LEGO Foundation Каспер Оттоссон Канструп подписали меморандум о сотрудничестве.

«Сегодня мы видим, что игровые методики обучения с LEGO действительно работают - учителя используют наборы, когда изучают с учениками слоги, сложение и вычитание, а также во время физкультминуток. Все отмечают, что эти методики действительно дают возможность наглядно и доступно объяснить детям материал, раскрыть их умения, научиться работать в команде, договариваться, предлагать новые нестандартные решения», - отметила Гриневич.

В частности, фонд предоставит бесплатные LEGO «6 кирпичиков» и «LEGO Play Box» еще для двух наборов первоклассников Новой украинской школы, которые придут в школы в следующих 2019-2020 и 2020-2021 учебных годах.

Гриневич рассказала, что в целом для первоклассников 2019-2020 учебного года предполагается примерно 50 больших грузовиков - траков - с наборами LEGO.

Она добавила, что, как и в прошлом году, часть регионов получат наборы «LEGO Play Box» позже остальных - это связано со сроками производства, необходимыми для таких объемов. Она также отметила, что в этом году первоклассники получат наборы LEGO «6 кирпичиков» в октябре. Также в первой доставке с восемью грузовиками наборов LEGO «6 кирпичиков» будет завезено и почти 13 траков «LEGO Play Box». Еще 13 траков «LEGO Play Box» прибудут в Украину в ноябре этого года, остальные будут поступать в марте 2020 года по аналогии с нынешними поставками.

Кроме развития проекта «Игровые методы обучения в начальной школе», подписанный меморандум предусматривает углубление сотрудничества между МОН и The LEGO Foundation в дошкольном образовании, заведениях высшего образования и последипломного педагогического образования, а также проведение дополнительного обучения для учителей.