В ОБСЕ шокированы убийством украинского журналиста Комарова

Новости Украины: Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир: Я глубоко шокирован смертью Вадима Комарова.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил соболезнования по поводу смерти украинского журналиста и блогера Вадима Комарова и призвал власть оперативно привлечь виновных к ответственности.

Об этом говорится в его заявлении, опубликованном на сайте ОБСЕ.

"Я глубоко шокирован смертью Вадима Комарова, который подвергся жестокой атаке в прошлом месяце в Черкассах и получил серьезные травмы головы", - заявил представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ.

По его словам, Вадим Комаров был известным профессионалом в медиа-сфере, "который на протяжении многих лет сообщал о проблемах, имеющих общественное значение, в том числе путем разоблачения коррупции и злоупотреблений властью".

"Я решительно осуждаю это ужасное нападение. Лица, ответственные за это преступление, должны быть идентифицированы и предстать перед правосудием. Я снова призываю украинские власти оперативно завершить расследование. К сожалению, через полтора месяца после нападения правоохранительные органы до сих пор не определили преступников и не сообщили о прогрессе в расследовании. Насилие и нападения на журналистов неприемлемы, это должно быть прекращено. Безнаказанность была бы победой для тех, кто хотел заставить замолчать.

Напоминаем, 20 июня около двух часов ночи в больнице скончался черкасский журналист Вадим Комаров. Он находился в коме после жестокого избиения, которое произошло 4 мая около 9 утра в центре Черкасс. На мужчину посреди улицы внезапно напал неизвестный, который нанес ему телесные повреждения и скрылся с места происшествия. Полиция открыла уголовное производство по факту нанесения умышленного тяжкого телесного повреждения, но затем переквалифицировала на покушение на умышленное убийство".

20 июня дело переквалифицировали как умышленное убийство. Также 20 июня полиция обнародовала фоторобот мужчины, предположительно причастного к избиению Комарова, для установления личности нападавшего.

В Национальном союзе журналистов Украины отмечали, что, по информации коллег Комарова, нападение было совершено из-за острых критических статей, которые готовил журналист. Одна из самых громких публикаций за последнее время – об обстоятельствах пьяного бунта в Черкасской колонии. Среди других тем публикаций Комарова – хищение бюджетных средств, незаконное строительство, коррупция в Черкасском горсовете. Журналиста уже пытались застрелить в 2016 году.