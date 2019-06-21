День ангела Федора: значение имени и поздравления в стихах

Имя Федор греческого происхождения, современная форма имени Теодорос (Теодорос, Феодорос), которое образовано из двух смысловых частей "теос, феос" ("бог, божество") и "дорон" ("дар, подарок"). Поэтому имя Федор в переводе означает "дарованный Богом", "Божий дар". Церковная форма имени – Феодор.
Имя Федор (Феодор) считается христианским, так как стало использоваться как личное имя среди первых христиан. Но на самом деле имя Феодор носил, например, древнегреческий математик Феодор Киренский, живший в конце пятого – начале шестого веков до нашей эры. Имя Федор носили многие монархи и духовные деятели.
Аналогичный перевод и очень близкие трактовки толкования есть и у других имен, образованных из этих же двух смысловых частей. Это имена Дорофей – Дорофея (Доротея, Дороти), Феодот (Федот, Теодот) – Феодота (Теодота), Феодосий (Федос, Теодосий) – Феодосия (Федосья, Теодосия), Досифей (Доситей) – Досифея.
Смысловое сходство с именем Федор можно найти и в древнееврейских именах Нафанаил, Ионафан и, употребляемое в современности имя, Матвей. Также не стоит забывать о славянском имени Богдан, которое является дословным переводом имени Федор. У сербов и болгар имя Богдан звучит как Божидар.
Из Федора получается хороший друг. Он умеет терпеливо и внимательно слушать, способен давать хорошие советы. Однако, с годами советы начинают даваться без повода, а сам мужчина становится слишком подозрительным. В итоге Федор часто доживает свой век в одиночестве.
Федор не торопится с началом семейной жизни. Слава героя-любовника – не про него. ему нужно духовное единение с партнершей. Только при условии взаимной любви Федор сможет создать семью.
Федор очень привязан к семье и детям. Возможность завести случайную связь на стороне для этого мужчины очень мала.
Федора можно назвать настоящим умельцем. Он умеет делать все: от детских игрушек до машины. Большое значение мужчина придет дружбе, которая для него выше всех прочих чувств.
В рабочих условиях Федор остается доброжелательным и неконфликтным, но и на близкий контакт с коллегами не идет. Специальность, которую выбирает Федор, как правило, не приносит ему постоянного высокого заработка.
Поздравления
Ты обладаешь всеми качествами положительными,
Всегда уверенный в себе, снисходительный,
Умеешь быть добрым, ласковым, внимательным,
Любящим, верным, обаятельным.
В день ангела прими, Федор, поздравления,
Пускай отличным будет настроение,
Пускай фортуна улыбается тебе,
Пусть будет все отлично в твоей судьбе.
Федор, с Днем ангела тебя!
С праздником хорошим поздравляю,
Ведь про именины забывать нельзя,
Я же от себя тебе желаю:
Чистого неба и солнечных дней,
Добрых, отзывчивых, верных друзей,
В доме – достатка, уюта всегда,
Пусть в двери его не стучится беда.
Здоровья, успеха, улыбки в глазах,
Веры, надежды, удачи в делах,
В семье – пониманья, тепла и любви.
Пусть юности пламя не гаснет в крови!
Любимый Федя, в именины
Тебе желаю счастья я.
Будь для невзгод неуязвимым,
Пусть светлой будет жизнь твоя.
Пусть ангел твой не забывает
Хранить тебя от разных бед.
Успех к Олимпу поднимает,
И счастья согревает свет
Федя, ты забот не бойся,
Отдохни и успокойся,
Именины отмечай,
За столом всех собирай.
Я хочу тебе сказать –
Буду счастья я желать.
Пусть всегда тебе везет,
Счастье пусть приветы шлет
Федор, твой сегодня праздник,
Главный он в твоей судьбе.
Пусть подарков много разных
Преподносит жизнь тебе.
В именины я желаю
Много радостных побед,
Пусть же все, что загадаешь,
Исполняется в момент!
Федор, радости тебе
Я в день ангела желаю,
И везения в судьбе,
Всей душою поздравляю!
Сердце чистое пускай
Постоянно остается,
Ты любовь оберегай,
Пусть по жизни светит солнце!