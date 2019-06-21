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День ангела Федора: значение имени и поздравления в стихах

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День ангела Федора: значение имени и поздравления в стихах
08:52 Сегодня Телеграф

Новости Украины: От мужского имени Федор образовано женское имя – Феодора (Федора). В европейских странах звучит как Теодора, Тудора, Тадора.

Имя Федор греческого происхождения, современная форма имени Теодорос (Теодорос, Феодорос), которое образовано из двух смысловых частей "теос, феос" ("бог, божество") и "дорон" ("дар, подарок"). Поэтому имя Федор в переводе означает "дарованный Богом", "Божий дар". Церковная форма имени – Феодор.

Имя Федор (Феодор) считается христианским, так как стало использоваться как личное имя среди первых христиан. Но на самом деле имя Феодор носил, например, древнегреческий математик Феодор Киренский, живший в конце пятого – начале шестого веков до нашей эры. Имя Федор носили многие монархи и духовные деятели.

Аналогичный перевод и очень близкие трактовки толкования есть и у других имен, образованных из этих же двух смысловых частей. Это имена Дорофей – Дорофея (Доротея, Дороти), Феодот (Федот, Теодот) – Феодота (Теодота), Феодосий (Федос, Теодосий) – Феодосия (Федосья, Теодосия), Досифей (Доситей) – Досифея.

Смысловое сходство с именем Федор можно найти и в древнееврейских именах Нафанаил, Ионафан и, употребляемое в современности имя, Матвей. Также не стоит забывать о славянском имени Богдан, которое является дословным переводом имени Федор. У сербов и болгар имя Богдан звучит как Божидар.

Из Федора получается хороший друг. Он умеет терпеливо и внимательно слушать, способен давать хорошие советы. Однако, с годами советы начинают даваться без повода, а сам мужчина становится слишком подозрительным. В итоге Федор часто доживает свой век в одиночестве.

Федор не торопится с началом семейной жизни. Слава героя-любовника – не про него. ему нужно духовное единение с партнершей. Только при условии взаимной любви Федор сможет создать семью.

Федор очень привязан к семье и детям. Возможность завести случайную связь на стороне для этого мужчины очень мала.

Федора можно назвать настоящим умельцем. Он умеет делать все: от детских игрушек до машины. Большое значение мужчина придет дружбе, которая для него выше всех прочих чувств.

В рабочих условиях Федор остается доброжелательным и неконфликтным, но и на близкий контакт с коллегами не идет. Специальность, которую выбирает Федор, как правило, не приносит ему постоянного высокого заработка.

Поздравления

Ты обладаешь всеми качествами положительными,

Всегда уверенный в себе, снисходительный,

Умеешь быть добрым, ласковым, внимательным,

Любящим, верным, обаятельным.

В день ангела прими, Федор, поздравления,

Пускай отличным будет настроение,

Пускай фортуна улыбается тебе,

Пусть будет все отлично в твоей судьбе.

Именины (День Ангела) Иллариона: значение имени и поздравления

Федор, с Днем ангела тебя!

С праздником хорошим поздравляю,

Ведь про именины забывать нельзя,

Я же от себя тебе желаю:

Чистого неба и солнечных дней,

Добрых, отзывчивых, верных друзей,

В доме – достатка, уюта всегда,

Пусть в двери его не стучится беда.

Здоровья, успеха, улыбки в глазах,

Веры, надежды, удачи в делах,

В семье – пониманья, тепла и любви.

Пусть юности пламя не гаснет в крови!

Любимый Федя, в именины

Тебе желаю счастья я.

Будь для невзгод неуязвимым,

Пусть светлой будет жизнь твоя.

Пусть ангел твой не забывает

Хранить тебя от разных бед.

Успех к Олимпу поднимает,

И счастья согревает свет

Федя, ты забот не бойся,

Отдохни и успокойся,

Именины отмечай,

За столом всех собирай.

Я хочу тебе сказать –

Буду счастья я желать.

Пусть всегда тебе везет,

Счастье пусть приветы шлет

Именины (День Ангела) Валерии: значение имени и поздравления

Федор, твой сегодня праздник,

Главный он в твоей судьбе.

Пусть подарков много разных

Преподносит жизнь тебе.

В именины я желаю

Много радостных побед,

Пусть же все, что загадаешь,

Исполняется в момент!

Федор, радости тебе

Я в день ангела желаю,

И везения в судьбе,

Всей душою поздравляю!

Сердце чистое пускай

Постоянно остается,

Ты любовь оберегай,

Пусть по жизни светит солнце!

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